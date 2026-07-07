La Junta de Extremadura impulsa la transformación digital de doce empresas con el programa AMPLIA y anuncia una nueva edición

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha reconocido este lunes a las doce empresas participantes en el programa AMPLIA, una iniciativa desarrollada en colaboración con las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz para facilitar la incorporación de soluciones de inteligencia artificial e hiperautomatización adaptadas a las necesidades reales del tejido empresarial extremeño.

Durante el acto, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha felicitado a las empresas participantes por su compromiso con la innovación y la mejora continua. "Habéis decidido dedicar tiempo y esfuerzo a analizar cómo trabajar mejor, atender mejor a vuestros clientes y competir en un mercado cada vez más exigente", ha señalado.

AMPLIA ha permitido a cada empresa identificar un reto concreto, diseñar soluciones junto a sus equipos, desarrollar proyectos piloto y validar herramientas adaptadas a su actividad. Entre las actuaciones desarrolladas figuran sistemas para optimizar la planificación de la producción, mejorar la gestión documental y financiera, reforzar la atención al cliente, agilizar procesos comerciales, realizar análisis de oportunidades de contratación pública o facilitar el seguimiento de envíos.

MODELO DE ACOMPAÑAMIENTO

Los resultados obtenidos respaldan la eficacia del programa. Las doce empresas participantes han decidido continuar avanzando en la implantación de las soluciones desarrolladas, ampliando su alcance o explorando nuevas aplicaciones. Nueve de ellas ya están invirtiendo recursos propios en iniciativas de inteligencia artificial o automatización y una décima prevé hacerlo en los próximos meses.

Además, todas las empresas consideran que las mejoras logradas en los procesos trabajados han sido notables o superiores; nueve las califican como significativas o transformadoras; la satisfacción media alcanza una valoración de 9,3 sobre 10 y la totalidad de las participantes recomendaría esta experiencia a otras empresas extremeñas.

Para Santamaría, estos datos confirman que "la clave no está en aplicar la misma solución a todas las empresas, sino en ayudar a cada organización a encontrar la tecnología que mejor responde a sus necesidades y objetivos".

20 MILLONES

El consejero ha subrayado que la transformación digital constituye una prioridad para la Junta de Extremadura y ha recordado que, desde 2024, el Ejecutivo autonómico ha movilizado más de 20 millones de euros en programas destinados a favorecer la digitalización de empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, así como proyectos relacionados con inteligencia artificial, conectividad, emprendimiento, talento digital y modernización de procesos.

Santamaría también ha destacado la evolución del empleo vinculado al ámbito digital en Extremadura, cuyo crecimiento supera al del empleo general y representa ya cerca del 20 por ciento de los nuevos puestos de trabajo generados en la región. Asimismo, ha indicado que los salarios del sector digital se sitúan un 38,5 por ciento por encima de la media regional.

En el ámbito de la Administración, el consejero ha recordado los avances realizados para facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la Junta de Extremadura, que dispone actualmente de más de 700 trámites disponibles por vía telemática, 431 procedimientos simplificados y una reducción del 26 por ciento de las cargas administrativas desde 2023.

Durante su intervención, Guillermo Santamaría ha anunciado que a finales de este año se pondrá en marcha una nueva edición del programa AMPLIA, que priorizará la transformación digital de pymes y autónomos.

El consejero ha agradecido la colaboración de las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz, así como el trabajo del equipo técnico del programa y el compromiso de las empresas participantes, a las que ha animado a compartir su experiencia para favorecer la incorporación de nuevas organizaciones extremeñas a los procesos de transformación digital.

Las doce empresas participantes en esta edición han sido AC-Vallejerte, BXMART (Grupo Incalexa), Financial Intelligence, Gefiscal, Orencio Hoyo, Serplase, Avanza Consultores, Electrofil Oeste, Fernando Torres ProBikes, Komvida Kombucha, Mañero Transportes y Mirafutura, que han desarrollado soluciones específicas de inteligencia artificial y automatización adaptadas a sus procesos de producción, gestión, atención al cliente, logística, documentación y análisis empresarial.