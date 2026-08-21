La Junta de Extremadura impulsa la tercera edición de Potencial Digital con más de 40 ponentes y 40 empresas participantes

El secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, y el director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, han presentado esta mañana la tercera edición de Potencial Digital, el Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica, que se celebrará los días 24 y 25 de septiembre en el Palacio de Congresos de Cáceres bajo el lema `Activa tu potencia'.

El encuentro, promovido por la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, contará con más de 40 ponentes y abordará contenidos relacionados con la transformación digital, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la robótica, el empleo, el talento, el emprendimiento y la inversión.

EXTREMADURA ACELERA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Juan Carlos Preciado ha señalado que la tercera edición de Potencial Digital se celebra en un contexto de avance de la transformación digital "en solo tres años, Extremadura ha multiplicado por siete los trámites digitales y por siete las solicitudes electrónicas, mientras que la simplificación de 431 procedimientos ha reducido un 57% los tiempos de tramitación y un 70% la documentación exigida", quien ha señalado que este proceso continúa.

Igualmente ha indicado que "la economía digital se consolida como un nuevo motor de Extremadura: en 2025, el empleo tecnológico creció ocho veces más que el empleo general, generó cerca de uno de cada cinco nuevos puestos de trabajo y ofrece salarios un 38,5% superiores a la media".

La productividad por trabajador ocupado ha pasado de 57.354 euros al inicio de la legislatura a 65.281 euros, lo que supone un incremento cercano al 14%. Además, entre enero y junio de 2026, la facturación del sector servicios creció un 7%, frente al 5,7% nacional.

Se incrementa también la utilización empresarial de inteligencia artificial. El 15,14% de las empresas extremeñas de diez o más trabajadores utiliza ya estas tecnologías, casi seis puntos más que un año antes. La primera convocatoria de ayudas para incorporar inteligencia artificial ha recibido más de 500 solicitudes.

"No hablamos únicamente de más tecnología, sino de menos complejidad administrativa, mejores servicios públicos, empresas más productivas y empleo de mayor calidad y valor", ha concluido Preciado.

POTENCIAL DIGITAL AMPLÍA SU PROGRAMACIÓN

Por su parte, Jesús Coslado ha explicado que la tercera edición incorpora un formato de 'Inmersión Digital', con una programación orientada a la participación y a la experimentación, destacando que "no queremos que el asistente sea un mero espectador. Queremos que experimente la tecnología, participe, establezca contactos y salga de Potencial Digital con nuevas ideas, capacidades y oportunidades".

El congreso mantendrá sus cuatro ámbitos principales -transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica- y ampliará los contenidos relacionados con tecnología, talento, empleo, emprendimiento e inversión, de esta forma, "durante dos días, las cuatro plantas del Palacio de Congresos acogerán actividades dirigidas a estudiantes, profesionales, empresas, emprendedores y ciudadanía", ha explicado Coslado.

Se distribuirán las actividades con zonas expositivas, simuladores, talleres, ponencias, espacios dedicados a robótica e inteligencia artificial, actividades de ciberseguridad, emprendimiento y networking.

Entre los nuevos espacios figura la Terraza de Potencial, con ponencias sobre inteligencia artificial, y la FunTech Zone, impulsada por IRIA/FUNDECYT, con charlas y demostraciones tecnológicas.

Entre las actividades previstas figura la Pitch Competition by Sopra Steria, con más de 11.500 euros en premios para proyectos en fases Seed y Growth, así como una Zona Startup y Aceleradoras, workshops para empresas y el Foro Empleo impulsado por SAP y AUSAPE.

Este último conectará a candidatos con empresas y reclutadores y ofrecerá información sobre los perfiles digitales más demandados y las oportunidades laborales existentes en el sector.

"Queremos que nuestros jóvenes no sean solamente consumidores de tecnología, sino también creadores de soluciones, y que puedan encontrar en Extremadura oportunidades para desarrollar su talento y construir su futuro profesional", ha afirmado Coslado.

Además, esta edición volverá a acoger talleres de hacking ético con la comunidad Hack The Box, así como talleres de robótica coordinados con la Consejería de Educación y abiertos también al público general en horario de tarde.

La Junta de Extremadura pondrá a disposición de los asistentes un nuevo espacio denominado Potencia tu idea, donde los emprendedores podrán recibir información directa y personalizada para poner en marcha sus proyectos o solicitar asesoramiento. Esta acción se complementará con una nueva edición de Ellas Lideran, con la colaboración de la Dirección General de Empresa.

"Hemos diseñado una edición para públicos muy diferentes, pero con un objetivo común: que cada persona que participe encuentre conocimiento, contactos y oportunidades concretas para activar su potencial", ha concluido el director general.

MÁS DE 40 PONENTES Y 40 EMPRESAS PATROCINADORAS Y COLABORADORAS

Potencial Digital contará con más de 40 ponentes vinculados a la inteligencia artificial, la ciencia, la ciberseguridad, la transformación digital, el emprendimiento, la inversión, el talento y la robótica. Andalucía participará como comunidad autónoma invitada. La tercera edición cuenta ya con más de 40 empresas patrocinadoras y colaboradoras.

Entre los participantes confirmados figuran la investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Sara García-Alonso; la experta internacional en inteligencia artificial y big data, Carme Artigas; el emprendedor, Pau García-Milà; el profesor de Innovación, Enrique Dans; la especialista en salud mental digital Lucía Halty.

A ellos se suma el experto en tecnología, Javier Sirvent; la responsable de creadores y agencias de YouTube, Pilar Sánchez; el CIO de La Casa de las Carcasas, Fares Kameli; el experto en ciberseguridad, Sergio González, Suko, y la criminóloga especializada en ciberseguridad, María Aperador.

La programación incluirá también contenidos sobre computación cuántica, cloud computing, telecomunicaciones, drones, inteligencia artificial creativa, economía de los creadores, inversión y crecimiento de startups.

MÁS DE 14.500 ASISTENTES EN LAS DOS PRIMERAS EDICIONES

Las dos primeras ediciones de Potencial Digital reunieron a más de 14.500 asistentes. En 2025, el evento generó más de 20 millones de impactos digitales y contó con más de 40 empresas patrocinadoras.

La tercera edición ampliará la participación de estudiantes, profesionales, empresas, emprendedores, Administración y ciudadanía e incorporará contenidos relacionados con el empleo, el talento y la creación de empresas.

La participación será gratuita y las inscripciones están disponibles en potencialdigital.es.

La programación completa de ponencias, talleres y actividades se continuará actualizando durante las próximas semanas.