La Junta de Extremadura estudia vías de colaboración para atraer viajeros interesados en la observación de grullas

El director general de Turismo, Óscar Mateos, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con el secretario general de la asociación conservacionista Grus Extremadura, José Antonio Román, para estudiar nuevas vías de colaboración destinadas a impulsar el turismo de observación de grullas en la región.

La Dirección General de Turismo colabora desde hace años con esta entidad en distintas iniciativas relacionadas con el turismo ornitológico, entre ellas, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), el Festival de las Aves Ciudad de Cáceres y el Festival de las Grullas.

Estas iniciativas persiguen no solo la promoción turística de los recursos naturales de Extremadura, sino también objetivos de divulgación y concienciación ambiental. Las aves son especialmente vulnerables y, por ello, resulta fundamental reforzar la educación y la sensibilización para favorecer la conservación de la naturaleza.

En esta línea, la Dirección General de Turismo estableció un precio simbólico para participar en las rutas guiadas y los talleres infantiles y familiares organizados en el marco de FIO.

Gracias a esta iniciativa, en la edición de 2026 de la feria, considerada la más importante del sector en España y la segunda de Europa, se recaudaron un total de 2.882,60 euros, destinados al proyecto 'Campaña de censo de grullas en Extremadura 2026-2027' de Grus Extremadura, indica la Junta en una nota de prensa.

Cabe destacar que Extremadura es el principal lugar de invernada de la grulla común en España. Según el censo realizado por esta asociación en diciembre de 2025, la región acogía más de 84.000 ejemplares, de un total de 185.246 contabilizados en todo el país.

Para dar la bienvenida a estas aves migratorias la Dirección General de Turismo organiza cada año el Festival de las Grullas, una cita consolidada que suma 17 ediciones y que ofrece actividades para todos los públicos, entre ellas talleres, rutas guiadas y jornadas técnicas.

La grulla común puede observarse con facilidad en gran parte del territorio extremeño. Las Vegas Altas del Guadiana, la comarca de Miajadas-Trujillo, Navalvillar de Pela, Siruela y otros enclaves de La Siberia y los embalses de Los Canchales, Borbollón, Valdecañas y Gabriel y Galán concentran algunas de las poblaciones más importantes.

Además, Grus Extremadura ha colaborado con la Dirección General de Turismo en la creación del mapa de grullas, un material promocional que se distribuye en ferias y eventos especializados a los que asiste la Junta a través del Club Birding in Extremadura, para dar a conocer los principales espacios de invernada de grullas en la región.

El Grupo de Estudio y Conservación de la Grulla Común (Grus grus), conocido como 'Grus Extremadura', es una asociación naturalista sin ánimo de lucro que desarrolla actuaciones de investigación, conservación y divulgación.

Entre sus actividades destacan los censos anuales de las grullas que invernan en la región, proyectos de conservación de dormideros y dehesas y acciones educativas orientadas a promover el respeto por el medio ambiente y difundir el conocimiento sobre la migración de esta especie.