La Junta de Extremadura defiende la planificación del regadío Tierra de Barros y sitúa el inicio de las obras a principios de 2027

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha defendido la planificación del regadío de Tierra de Barros y ha anunciado el inicio de las obras para principios de 2027. Así se lo ha trasladado el director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales, José Manuel Sánchez, al alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez, durante la reunión que mantuvieron la pasada semana. En este sentido, Sánchez ha destacado que la Junta cumple con su compromiso con Tierra de Barros.

Además, ha informado al Ayuntamiento villafranqués de las líneas, programas y mecanismos disponibles para mejorar de caminos rurales, indicando que las incidencias detectadas son puntuales y de menor entidad frente a las necesidades más urgentes de municipios con menos recursos. La Junta ha señalado que estas actuaciones pueden abordarse desde el ámbito local mediante una planificación adecuada, la debida priorización y el uso de los instrumentos de colaboración institucional y de financiación vigentes.

Asimismo, ha comunicado al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros que la documentación técnica y la planificación temporal se presentarán primero a la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes y a los comuneros, y prevé anunciar novedades positivas en septiembre, manteniendo el objetivo de iniciar las obras a comienzos de 2027, todo ello con rigor técnico, información a los agricultores y una adecuada programación de los recursos públicos.

En Villafranca de los Barros, la densidad de parcelas integradas en el regadío de Tierra de Barros es menor que en otras localidades del perímetro regable. La incorporación de nuevos titulares facilitaría el acceso a recursos superficiales regulados, reforzaría la seguridad hídrica de las explotaciones y reduciría la dependencia de las aguas subterráneas. El próximo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 reforzará la protección del acuífero de Tierra de Barros, declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la presión de las extracciones y los nitratos. En este punto hay que recordar que la autorización, vigilancia y sanción de pozos corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

El regadío de Tierra de Barros es un proyecto colectivo impulsado por la Comunidad de Regantes y la Junta de Extremadura, con el apoyo de cooperativas agrarias, la industria agroalimentaria, los grupos de acción local, entidades de desarrollo rural y las doce corporaciones locales con parcelas en el perímetro regable. Su avance exige la colaboración leal de todas las instituciones y el reconocimiento del papel esencial de agricultores y comuneros como protagonistas del proyecto.