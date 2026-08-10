La Junta de Extremadura convoca los Premios de Artesanía 2026, dotados con 25.000 euros

La Junta de Extremadura ha convocado el Concurso de Artesanía Junta de Extremadura correspondiente al ejercicio 2026, con una dotación total de 25.000 euros y tres categorías de premios, que son Extremadura de Artesanía Artística, Artesanía Creativa y Artesanía Joven.

La convocatoria destina 20.000 euros a las categorías Extremadura de Artesanía Artística y Artesanía Creativa y 5.000 euros para Artesanía Joven.

La convocatoria, gestionada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, mantiene el concurso establecido mediante el Decreto 141/2024, de 12 de noviembre, y contempla premios dirigidos a artesanos y empresas artesanas, así como a estudiantes y personas graduadas en titulaciones relacionadas con la artesanía, según ha resaltado el gobierno autonómico en un comunicado.

TRES CATEGORÍAS

La categoría Extremadura de Artesanía Artística reconocerá obras inspiradas en el saber hacer tradicional. Contará con un primer premio de 9.000 euros y un segundo de 3.000 euros.

El premio Artesanía Creativa distinguirá obras caracterizadas por su alto valor creativo y su espíritu innovador desde una perspectiva funcional y formal. En esta categoría se concederán un primer premio de 6.000 euros y un segundo de 2.000 euros.

Por su parte, Artesanía Joven está dirigida a fomentar las capacidades emprendedoras y a reconocer la creatividad de estudiantes y personas graduadas de escuelas de artes aplicadas, formación profesional y centros universitarios de Extremadura. Esta categoría contará con un único premio de 5.000 euros.

Todos los galardonados recibirán, además, un diploma de la Junta de Extremadura.

REQUISITOS

En las categorías de Extremadura de Artesanía Artística y Artesanía Creativa podrán participar artesanos y artesanas y empresas artesanas, incluidas comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, siempre que estén inscritas en el Registro de Artesanos y Empresas Artesanas de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la fecha de finalización del plazo de presentación y presenten obras propias y originales.

En Artesanía Joven podrán participar estudiantes de los dos últimos cursos y personas graduadas dentro de los tres años anteriores a la convocatoria en titulaciones relacionadas con la artesanía impartidas en centros educativos extremeños. También podrán participar personas empadronadas en Extremadura que estudien o hayan estudiado en centros de fuera de la región.

Las candidaturas de esta categoría deberán contar con la colaboración de un artesano inscrito en el Registro de Artesanos y Empresas Artesanas y presentar un proyecto relacionado con alguno de los oficios incluidos en el Repertorio de Oficios Artesanos de Extremadura.

SOLICITUDES

Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través de la Sede Electrónica Asociada, mediante el Punto de Acceso General Electrónico, utilizando el modelo normalizado habilitado para el concurso. El plazo comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura y finalizará el 30 de septiembre de 2026.

Las candidaturas deberán dirigirse a la Dirección General de Inteligencia Competitiva y Comercio de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Además de la solicitud y la documentación correspondiente, los participantes deberán presentar las obras antes de que finalice el plazo de presentación de candidaturas en las dependencias de la Dirección General, en Mérida.

VALORACIÓN

La valoración corresponderá a un jurado único presidido por la persona titular de la Dirección General de Inteligencia Competitiva y Comercio y compuesto por seis vocalías y una secretaría.

En Extremadura de Artesanía Artística se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, el valor artístico, la calidad de ejecución y el dominio de las técnicas tradicionales, la adaptación al mercado y la potencialidad comercial.

En Artesanía Creativa se valorarán la originalidad, el impacto visual y estético, la reinterpretación de diseños tradicionales, la utilización innovadora de materiales tradicionales y la calidad técnica y formal.

Para Artesanía Joven se tendrán en cuenta la calidad técnica y formal del proyecto, la innovación, la capacidad para resolver necesidades utilitarias o estéticas, la posibilidad de producir el objeto en un taller artesano y sus expectativas de comercialización, además de la presentación del producto y sus argumentos de comunicación y promoción.

La Dirección General de Inteligencia Competitiva y Comercio, a través del Servicio de Comercio Interior y Artesanía, será el órgano instructor del procedimiento y analizará las solicitudes y la documentación presentada.