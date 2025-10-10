La Junta entrega 24 viviendas en Almendralejo sin luz ni agua, pues "no depende de ella"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, ha confirmado que las 24 viviendas públicas entregadas recientemente por la Junta de Extremadura en esta localidad pacense no están aún en condiciones de ser habitadas, al no contar con suministro eléctrico ni conexión de agua, algo que la Administración regional asegura "no depende de ella".

Según ha expuesto en una nota de prensa, el Ejecutivo extremeño ya está en contacto con el Ayuntamiento de Almendralejo para agilizar la conexión del agua, mientras que ha apuntado que los contadores eléctricos corresponden a la empresa instaladora, no a la Administración autonómica.

En este sentido ha dicho que la Junta tuvo conocimiento de las incidencias, que también incluyen algunos desperfectos, la pasada semana, y "desde el primer momento trabaja para solventar lo que le compete".

Asimismo, ha relatado que la Administración regional informó a los adjudicatarios "antes de la entrega de las llaves el mes pasado" de los trámites necesarios para dar de alta los suministros, "que dependen de las compañías, no de la administración".

De esta forma ha contestado al malestar que, según el alcalde de Almendralejo, los adjudicatarios de las viviendas han manifestado al comprobar que no pueden instalar contadores de luz ni formalizar los contratos de agua, una situación que el Ayuntamiento había trasladado a la Junta hace casi una semana.

El regidor ha detallado que también existen pequeños desperfectos en las viviendas, que se encuentran en periodo de garantía y que la empresa constructora se ha comprometido a reparar “con celeridad”.

En cuanto a la falta de suministro eléctrico, derivada de que aún no se han instalado los contadores, desde la Junta de Extremadura le han trasladado que se está tramitando por parte de la compañía Endesa.

Además, Ramírez ha apuntado que también se ha detectado un problema con los contadores de agua, ya que los instalados no cumplían las especificaciones del reglamento de la empresa concesionaria del suministro en la localidad.

“Se está intentando buscar una solución provisional o el cambio de los contadores para que los vecinos puedan disponer de agua lo antes posible”, ha indicado el alcalde.

Ramírez ha trasladado su comprensión hacia las quejas de los adjudicatarios, ya que “estas cosas deberían haber estado resueltas antes de la entrega, porque sin luz ni agua no se pueden habitar”.

El alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad en estos retrasos, ya que las viviendas son propiedad de la Junta de Extremadura, aunque ha asegurado que el consistorio está mediando para agilizar los trámites y facilitar soluciones rápidas.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha lamentado que la falta de suministro y que existan algunos desperfectos en los inmuebles y ha recalcado que "todo eso está cubierto por la garantía de la obra".

Además, ha apuntado que se ha solicitado a los adjudicatarios que los comuniquen para proceder a su recuperación inmediata, y ya está trabajando en ello, "nada más tener conocimiento de esta circunstancia".

"Son viviendas nuevas, entregadas con toda la documentación en regla, y la Junta vela porque estén en perfecto estado", ha concluido.