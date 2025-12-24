La Junta destina 4,6 millones en una plataforma de Inteligencia Artificial para "conectar" desempleados y empresas

El Consejo de Gobierno en funciones ha autorizado la contratación de servicios para el desarrollo e implantación de una plataforma de perfilado y analítica avanzada en el Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), con un presupuesto de 4.582.071 euros.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, quien ha señalado que ese servicio consiste en "una plataforma, basada en inteligencia artificial, que conectará a las personas demandantes de empleo con las empresas que necesitan ese talento".

La plataforma, que estará accesible a través de la página web y la aplicación del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), analizará la información de cada demandante de empleo para ofrecerle sugerencias personalizadas, ajustadas a su formación y experiencia profesional, según ha explicado Elena Manzano.

Igualmente, el sistema permitirá a las empresas lanzar una oferta y recibir, de forma casi inmediata, una propuesta de candidatos ajustados a sus necesidades. Se trata, ha dicho la portavoz en funciones del Ejecutivo, de una herramienta que "va a permitir simplificar la intermediación laboral y aumentar las oportunidades de inserción".