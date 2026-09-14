La Junta destina 250.000 euros al sector turístico de Las Hurdes con un sistema de ayudas ágil y simplificado

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, se ha reunido este viernes con alcaldes de la Mancomunidad de Las Hurdes para avanzar en las medidas para la recuperación turística de la comarca tras el incendio forestal registrado el pasado mes de agosto.

Durante el encuentro, León ha trasladado un mensaje de apoyo al territorio y ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura con los municipios, autónomos y empresas afectados por el incendio. Asimismo, ha destacado la importancia de actuar de forma coordinada con las administraciones locales y el sector turístico para acelerar la recuperación económica de la comarca.

El consejero ha puesto especial énfasis en las medidas aprobadas por la Junta de Extremadura para respaldar al sector turístico, entre las que destaca una partida de 250.000 euros en ayudas directas destinadas a paliar los efectos del incendio y favorecer la recuperación de la actividad.

"La prioridad es que las ayudas lleguen cuanto antes a quienes las necesitan", ha señalado León, quien ha destacado el carácter especialmente ágil de la convocatoria. En este sentido, ha explicado que la Dirección General de Turismo ha identificado de oficio a los posibles beneficiarios a partir de los datos de los que ya dispone la Administración, evitando trámites innecesarios y reduciendo al mínimo la carga burocrática.

Además, salvo que se produzca alguna renuncia o incidencia, las ayudas se considerarán aceptadas automáticamente, lo que permitirá acortar significativamente los plazos administrativos y agilizar el pago de las cuantías.

Las ayudas están dirigidas a alojamientos rurales, hoteleros y extrahoteleros, establecimientos de restauración y empresas de actividades turísticas de los municipios afectados. Los importes oscilarán entre 1.200 y 7.500 euros, ya que se multiplicarán por 2,5 en aquellos municipios que tuvieron que ser evacuados o confinados durante la emergencia.

Junto a estas ayudas directas, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha una nueva línea de financiación y liquidez en condiciones preferentes para autónomos y pequeñas y medianas empresas del sector turístico, con el objetivo de facilitar su actividad y respaldar la recuperación económica de la zona.

Durante la reunión también se ha abordado la importancia de reforzar la promoción turística de Las Hurdes. En este sentido, el consejero ha subrayado que la comarca mantiene intacto el 92 por ciento de su territorio y continúa ofreciendo al visitante algunos de los recursos naturales y paisajísticos más singulares de Extremadura. En los presupuestos de 2027 se reservará una partida para este fin, y se trabajará mano a mano con el sector turístico y la mancomunidad para diseñar esta campaña.

Asimismo, se ha destacado que el otoño constituye una oportunidad especialmente favorable para reactivar la llegada de visitantes gracias a una oferta vinculada a la naturaleza, las tradiciones y la gastronomía. Recursos como el Meandro del Melero, el Volcán del Gasco o los numerosos saltos de agua de la comarca, junto a experiencias como la observación de estrellas, el oleoturismo o el apiturismo, convierten a Las Hurdes en un destino de referencia durante los próximos meses.

Laureano León ha concluido reiterando el compromiso de la Junta de Extremadura con la recuperación de la comarca y ha animado a los visitantes a seguir eligiendo Las Hurdes como destino turístico. "Nuestro objetivo es ayudar a los autónomos, a las empresas y a los municipios afectados con medidas ágiles y eficaces y, al mismo tiempo, trasladar un mensaje de confianza: Las Hurdes sigue siendo uno de los grandes referentes del turismo de naturaleza e interior de Extremadura", ha afirmado.