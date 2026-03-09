La Junta destina 200.000 euros a garantizar el suministro de agua potable al yacimiento romano de Regina

El Ejecutivo extremeño ha invertido alrededor de 200.000 euros, costes de la obra, asistencia técnica y expropiaciones inclusive, en las obras de mejora del abastecimiento de agua al yacimiento romano de Regina, sito en la localidad pacense de Casas de Reina.

La ejecución de esta actuación "se encuentra muy avanzada", según ha confirmado este domingo la Junta en nota de prensa, al calor de una visita realizada por el secretario general de Desarrollo Sostenible, Coordinación y Planificación Hídrica, Víctor del Moral.

La actuación tiene por objeto sustituir y mejorar las actuales instalaciones de abastecimiento de agua (que procede de un pozo de sondeo), que no aportan el caudal suficiente ni las garantías sanitarias para satisfacer la creciente demanda del yacimiento, debido al número de personas que visitan la atracción turística.

Así, esta obra permitirá que puedan seguir creciendo de manera sostenible las visitas y con ello aumenten los ingresos de la zona en la que se asienta el yacimiento.

La intervención consiste en la instalación de una nueva conducción enterrada de 742 metros de longitud de tubería de polietileno de alta densidad de 75 mm de diámetro, conectada a la red de la Mancomunidad Integral de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena, y en la construcción de un edificio dentro del yacimiento en el que se alberga un depósito de regulación de 2.000 litros, un clorador automático y un grupo de presión para asegurar tanto el caudal como la calidad sanitaria del agua en el yacimiento.

Las obras, adjudicadas por 170.899,19 euros y financiadas con fondos propios de la Comunidad Autónoma, se iniciaron a finales de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que su finalización está prevista para mayo de 2026.