La Junta destina 200.000 euros a ayudas para que las empresas retiren amianto e instalen sistemas de protección frente a caídas

La Junta de Extremadura ha publicado este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) una nueva convocatoria de ayudas dirigida a las empresas de la región para financiar actuaciones destinadas a mejorar la seguridad y salud laboral en sus centros de trabajo.

La convocatoria, gestionada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital a través de la Dirección General de Trabajo, está dotada con 200.000 euros financiados íntegramente con fondos de la Comunidad Autónoma y permitirá subvencionar la retirada de cubiertas con amianto y la instalación de líneas de vida permanentes para trabajos en altura.

Estas subvenciones están destinadas a facilitar que las empresas realicen inversiones preventivas dirigidas a reducir dos de los principales riesgos presentes en los trabajos sobre cubiertas: la exposición al amianto y las caídas de altura.

AYUDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN LAS EMPRESAS

La convocatoria contempla una primera línea de ayudas para la retirada de cubiertas con amianto en centros de trabajo. La Junta de Extremadura financiará hasta el 85 % del coste de la actuación, con un límite máximo de 20.000 euros por actuación.

Asimismo, las empresas podrán acceder a subvenciones para la instalación de líneas de vida permanentes, sistemas de protección destinados a la realización de trabajos en altura. En este caso, la subvención podrá alcanzar hasta el 50 % de la inversión realizada.

La finalidad de ambas líneas es apoyar a las empresas extremeñas en la adopción de medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de sus centros de trabajo.

DIRIGIDAS A CENTROS DE TRABAJO

Las ayudas están dirigidas exclusivamente a centros de trabajo de empresas y no serán aplicables a viviendas particulares ni a edificios residenciales.

Con esta convocatoria, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, pone a disposición de las empresas una herramienta de apoyo para acometer inversiones vinculadas a la prevención de riesgos laborales y a la mejora de la seguridad en el entorno de trabajo.