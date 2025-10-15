La Junta destina 2 millones a ayudas para entidades que colaboren en proyectos de FP dual intensiva en centros públicos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la convocatoria de ayudas a entidades que colaboren en proyectos de formación profesional dual intensiva en centros educativos sostenidos con fondos públicos, para el curso 2025/26, con un presupuesto de 2 millones de euros.

Mediante estas ayudas se pretende favorecer la modalidad intensiva de la parte formativa que el alumnado matriculado en grados D de la formación profesional tiene que realizar como parte de su contenido curricular, así como potenciar la formación y la cualificación en las familias profesionales con alta empleabilidad y escasa demanda.

La cuantía de la subvención para esta convocatoria es de 5,5 euros por hora que realice el alumno en el centro de trabajo en el curso académico 2025/26, según señala el Ejecutivo regional.

Por otra parte, tendrán la consideración de familias profesionales de escasa matriculación y alta empleabilidad las siguientes: agraria; hostelería y turismo; servicios socioculturales y a la comunidad; comercio y marketing; edificación y obra civil; industrias alimentarias, electricidad y electrónica; instalación y mantenimiento; transporte y mantenimiento de vehículos; energía y agua, y sanidad e imagen personal.