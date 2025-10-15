FP

La Junta destina 2 millones a ayudas para entidades que colaboren en proyectos de FP dual intensiva en centros públicos

La cuantía de la subvención para esta convocatoria es de 5,5 euros por hora que realice el alumno en el centro de trabajo en el curso académico 2025/26, según señala el Ejecutivo regional.

Redacción

Extremadura |

FP Dual, una herramienta con un alto grado de inserción laboral
FP Dual, una herramienta con un alto grado de inserción laboral | Archivo

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado la convocatoria de ayudas a entidades que colaboren en proyectos de formación profesional dual intensiva en centros educativos sostenidos con fondos públicos, para el curso 2025/26, con un presupuesto de 2 millones de euros.

Mediante estas ayudas se pretende favorecer la modalidad intensiva de la parte formativa que el alumnado matriculado en grados D de la formación profesional tiene que realizar como parte de su contenido curricular, así como potenciar la formación y la cualificación en las familias profesionales con alta empleabilidad y escasa demanda.

Por otra parte, tendrán la consideración de familias profesionales de escasa matriculación y alta empleabilidad las siguientes: agraria; hostelería y turismo; servicios socioculturales y a la comunidad; comercio y marketing; edificación y obra civil; industrias alimentarias, electricidad y electrónica; instalación y mantenimiento; transporte y mantenimiento de vehículos; energía y agua, y sanidad e imagen personal.

