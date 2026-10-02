La Junta destaca que los alojamientos turísticos extremeños registran los mayores crecimientos de ocupación en España

La Junta de Extremadura ha destacado que los alojamientos hoteleros y extrahoteleros de la región han registrado en agosto el mayor crecimiento porcentual de todas las comunidades autónomas en lo que se refiere a viajeros y pernoctaciones, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, 277.944 huéspedes se han alojado en los establecimientos turísticos de la región, un aumento del 10,8 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Las estancias, por su parte, han sumado un total de 552.786, el 6,6 por ciento por ciento más. En ambos indicadores, Extremadura ha encabezado el ranking de las regiones del país.

Estas cifras se traducen en el mejor mes de agosto de la serie histórica, iniciada en 2010, en viajeros y el segundo en pernoctaciones, sólo superado por el de 2024, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El crecimiento del turismo internacional ha contribuido a los "buenos" datos de agosto, ya que los hoteles y los alojamientos extrahoteleros extremeños (apartamentos turísticos, alojamientos rurales, campings y albergues) han recibido a 56.799 viajeros extranjeros, el 17,4 por ciento más, y facturaron 93.593 pernoctaciones, un incremento del 15,5 por ciento.

Asimismo, la estancia media conjunta ha sido de 1,99 noches por viajero.

En lo que respecta estrictamente al segmento extrahotelero, cuyos datos se han conocido este jueves, Extremadura ha finalizado agosto con un crecimiento del 20 por ciento en el número de personas alojadas, hasta 110.268, y del 8,1 por ciento en noches de estancia (278.679).