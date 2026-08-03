La Junta destaca el crecimiento del sector tecnológico como uno de los principales motores de la transformación económica

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, destaca la consolidación del sector tecnológico como uno de los principales motores del crecimiento económico de la comunidad autónoma y como un elemento clave en el proceso de transformación del modelo productivo regional.

Los datos correspondientes a 2024, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan el fortalecimiento de un tejido empresarial cada vez más innovador, competitivo y orientado a actividades de mayor valor añadido, confirmando que la apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico continúa generando resultados positivos para la economía extremeña.

Uno de los indicadores más relevantes de esta evolución es el incremento del valor añadido generado por las empresas de los sectores de alta y media-alta tecnología, que alcanzó los 573,7 millones de euros en 2024, lo que supone un crecimiento del 17,2 % respecto al año anterior.

Este dato pone de manifiesto la capacidad de Extremadura para generar cada vez más riqueza a través de actividades intensivas en conocimiento, innovación y productividad, fortaleciendo la aportación de los sectores tecnológicos al conjunto de la economía regional.

CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

El dinamismo del sector también se refleja en la evolución de la cifra de negocios de las empresas de alta y media-alta tecnología, que alcanzó los 1.659 millones de euros en 2024, un 9,9 % más que en el ejercicio anterior.

Estos resultados consolidan al sector tecnológico como uno de los ámbitos con mayor capacidad de crecimiento de la economía extremeña y evidencian el creciente peso de las actividades de alto contenido tecnológico dentro del tejido empresarial de la región.

A esta evolución se suma el aumento de las ventas de productos de alta y media-alta tecnología, que crecieron un 17,9 % durante 2024 hasta alcanzar los 1.149 millones de euros.

La consolidación del desarrollo tecnológico de Extremadura también se refleja en la fortaleza de su tejido empresarial. En 2024, la comunidad autónoma contaba con 1.139 establecimientos pertenecientes a sectores de alta y media-alta tecnología, distribuidos entre la industria manufacturera y los servicios tecnológicos.

Este ecosistema innovador constituye una base cada vez más sólida para impulsar la transferencia de conocimiento, favorecer la colaboración entre empresas y centros de investigación, estimular el emprendimiento tecnológico y atraer nuevos proyectos empresariales con alto potencial de crecimiento.

EXTREMADURA AVANZA HACIA UNA ECONOMÍA MÁS COMPETITIVA

La Junta de Extremadura considera que la evolución de estos indicadores confirma el avance de la región hacia un modelo económico más innovador, diversificado y competitivo.

El crecimiento sostenido de las actividades tecnológicas fortalece la capacidad de Extremadura para atraer inversiones, incorporar talento, impulsar la digitalización de su tejido productivo y generar empleo de mayor cualificación.

Estos resultados refuerzan la estrategia de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital para seguir impulsando la innovación, la transformación digital y el desarrollo de actividades de alto valor añadido, consolidando las bases de un crecimiento económico más sostenible, resiliente y preparado para afrontar los desafíos del futuro.