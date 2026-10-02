La Junta denuncia que un documento europeo recoge que la electrificación Mérida-Puertollano se retrasa a 2032

El Gobierno extremeño ha expuesto que un nuevo documento del Plan de Trabajo del Corredor Atlántico, dado a conocer en unas jornadas europeas, supone "un revés" para las infraestructuras ferroviarias, pues la electrificación de la línea convencional entre Mérida y Puertollano se retrasa a 2032.

Tampoco recoge referencias a la reapertura de la Ruta de la Plata, según han informado fuentes del Ejecutivo regional.

Este documento ha sido dado a conocer durante las jornadas 'Connecting Europe Days' celebradas en Bruselas, a las que ha asistido el director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura, Cristóbal Maza.

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno extremeño ha explicado que la presidenta de la Comisión Europea, Ürsula von der Leyen, ha subrayado en esta jornada sobre transporte europeo la importancia de reforzar las conexiones ferroviarias de alta velocidad entre las principales ciudades europeas.

De hecho, según se ha expuesto, Von der Leyen citó expresamente la necesidad de mejorar la conexión entre Madrid y Lisboa como una de las grandes prioridades de la movilidad europea para los próximos años.

Sin embargo, el documento dado a conocer "vuelve a dejar de lado algunas de las principales reivindicaciones ferroviarias de Extremadura", pues se evita cualquier referencia a la reapertura de la Ruta de la Plata y se retrasa hasta 2032 la electrificación de la línea convencional entre Mérida y Puertollano, una actuación que estaba prevista para 2028.

Según la Junta, el propio coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, ha expresado en sus recomendaciones su preocupación por este retraso, especialmente teniendo en cuenta que las actuaciones previstas en el lado portugués avanzan a buen ritmo.

"Este nuevo calendario pone de relieve la falta de impulso que siguen sufriendo las infraestructuras ferroviarias extremeñas", ha dicho el director general.

"Mientras Europa señala la necesidad de reforzar los grandes corredores ferroviarios y mejorar las conexiones transfronterizas, los proyectos que afectan directamente a Extremadura continúan acumulando retrasos y aplazamientos", ha añadido.

La Junta considera que la mejora de la red ferroviaria extremeña, tanto en alta velocidad como en la red convencional, es "una cuestión estratégica" para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de la región.

Por ello, ha reclamado al Gobierno de España "una mayor implicación para acelerar unas actuaciones que llevan años". pendientes.