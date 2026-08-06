La Junta concede 3,5 millones de euros en ayudas a la inversión para 38 empresas que movilizarán más de 10 millones

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado una resolución de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital que contempla una inversión de 3.535.536 euros en ayudas de Incentivos Autonómicos a la Inversión Empresarial para 38 empresas de la región

Las ayudas permitirán ejecutar inversiones empresariales por un importe superior a los 10 millones de euros. Los proyectos aprobados supondrán la puesta en marcha de un nuevo proyecto de autoempleo, la creación de 21 puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 108 empleos.

La convocatoria cuenta con un refuerzo presupuestario que ha incrementado su dotación de 40 a 96 millones de euros.

Los proyectos subvencionados corresponden a actividades de distintos sectores económicos. Entre ellos figuran empresas del turismo, alojamientos, sector termal, restauración, hostelería, industria y comercio agroalimentario, así como iniciativas relacionadas con la elaboración y distribución de alimentos, dulces, hielo y otros productos.

También se incluyen proyectos de servicios sanitarios, odontológicos, diagnóstico, nutrición y análisis de aguas, además de actividades industriales y manufactureras vinculadas a la carpintería de madera, tapizados, fabricación de elementos de acero, refrigeración, construcción y otros servicios empresariales.

AYUDAS PARA INVERSIONES PRODUCTIVAS

Estas ayudas, concedidas en régimen de subvención a fondo perdido, financian inversiones realizadas en Extremadura, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas.

Son subvencionables actuaciones relacionadas con maquinaria, obra civil, instalaciones, bienes de equipo, soluciones vinculadas a la empresa 4.0 y actuaciones destinadas a garantizar la continuidad empresarial, como los procesos de relevo generacional.

Los Incentivos Autonómicos a la Inversión Empresarial están dirigidos a proyectos con una inversión mínima de 25.000 euros y máxima de 1.200.000 euros.

El procedimiento de concesión es directo, por lo que las solicitudes que cumplen los requisitos establecidos obtienen la ayuda. Además, las empresas deben aportar, al menos, el 25 % de la inversión subvencionable mediante recursos propios o financiación externa sin apoyo público.

Las actuaciones pueden corresponder a la creación de nuevas empresas o centros productivos, así como a la ampliación, modernización o traslado de instalaciones ya existentes.

UN TOTAL DE 931 EXPEDIENTES APROBADOS Y 71,8 MILLONES DE EUROS CONCEDIDOS

Desde la apertura de la convocatoria vigente se han aprobado 931 expedientes, con ayudas por importe de 71.780.321 euros.

Estas ayudas han permitido impulsar inversiones empresariales en Extremadura por valor de 233.686.314 euros.

La financiación se realiza, siempre que es posible, con cargo al Programa Operativo FEDER Extremadura 2021-2027, con una cofinanciación del 85 %. Las grandes empresas quedan excluidas de esta financiación europea.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. Las empresas interesadas pueden tramitar las ayudas a través de la web de Extremadura Empresarial: https://incentivos.extremaduraempresarial.es/.