La Junta y Agroseguro consideran prioritario mejorar los seguros de la cereza para optimizar coberturas

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha mantenido una reunión con el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, en la que han establecido una hoja de ruta conjunta para reforzar el sistema de seguros agrarios en Extremadura y avanzar en la mejora técnica de las distintas líneas de actuación.

Uno de los asuntos centrales ha sido la mejora del seguro agrario de la cereza, considerado prioritario por la Consejería y Agroseguro, debido al peso económico y social de este cultivo en el norte de Extremadura. Ambas partes han acordado trabajar de forma coordinada para incrementar su contratación, actualmente situada en el 10 %, mediante la mejora técnica de las coberturas y su adaptación a las necesidades reales del sector.

Asimismo, se han revisado otras líneas de aseguramiento relevantes para Extremadura, como el seguro de explotaciones frutícolas, el de hortalizas, el de cultivos herbáceos extensivos y los seguros pecuarios, además de otras líneas agrícolas con elevada implantación en la Comunidad Autónoma.

El consejero, Juan José García, ha reiterado su compromiso de mantener y reforzar las subvenciones destinadas a la contratación de seguros agrarios, subrayando que este esfuerzo debe ir acompañado de una mejora técnica permanente de las distintas líneas de aseguramiento.

Además, han acordado intensificar la colaboración técnica y el intercambio de información con organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y productores, con el fin de mejorar la transparencia, fortalecer la interlocución y disponer de un conocimiento actualizado de las necesidades de las explotaciones.

La Consejería de Agricultura considera que el sistema de seguros agrarios es una herramienta esencial para garantizar la viabilidad económica de las explotaciones frente a la creciente incidencia de fenómenos meteorológicos adversos. Por ello, continuará trabajando junto a Agroseguro, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y el conjunto del sector para seguir fortaleciéndolo.

Durante el encuentro se ha realizado un análisis detallado de la situación actual, en 2025 se contrataron 28.336 pólizas, con un volumen de primas de 64 millones de euros y un capital asegurado de 1.258 millones, de los que el 80 % corresponde a producciones agrícolas. Estas cifras reflejan la importancia estratégica de los seguros agrarios para la estabilidad de las explotaciones extremeñas.

En la reunión también han participado el secretario general de la Consejería, José María Guerrero, y los directores generales de Agricultura y Ganadería y de la PAC, Julio Rojas y Miguel Gutiérrez, respectivamente. Además han estado presentes el director general de Agroseguro, Sergio de Andrés, y su directora territorial, Jacinta Patiño.