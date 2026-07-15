La Junta afirma que tras la condena al hermano del Presidente, Sánchez no tiene más opción que convocar elecciones generales

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a través de un mensaje en sus Redes Sociales, se ha preguntado hasta cuándo piensa el socialista Pedro Sánchez "seguir actuando como si todo lo que sucede a su alrededor no tuviera nada que ver con él".

Ponía voz a estas palabras el vicepresidente y consejero de Presidencia, de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, que considera que "sólo" cabe ya al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales.

"Lo más grave de este caso -ha señalado Bautista- es que se ha señalado a los jueces, se les ha acusado de 'lawfare' (uso de la justicia con intereses políticos) y se ha puesto en duda el funcionamiento de nuestro Estado de derecho, de nuestra separación de poderes, o sea, de nuestra democracia". "El anterior secretario general del PSOE, ahora condenado, Miguel Ángel Gallardo, llegó a afirmar que la Junta de Extremadura había regado con dinero público a pseudomedios para que publicaran noticias falsas", ha recordado el vicepresidente, que ha pedido "al secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, que en nombre de los socialistas extremeños pida perdón a la presidenta de la Junta por haberla acusado de utilizar dinero público para fabricar este caso".

Abel Bautista considera que "la buena noticia es que la justicia ha funcionado, y por mucho que el PSOE se empeñe en señalarla o ponerla en cuestión, hoy la justicia gana credibilidad". Y ello pese a "una instrucción que se ha tenido que llevar a cabo bajo presión política, bajo amenaza por parte de toda una trama montada con dinero público para atacar al propio Estado, por una jueza que fue víctima presuntamente del 'caso cloacas'".

"NADIE SE CREE QUE NO ESTUVIERA AL TANTO"

"Esta sentencia -añade el vicepresidente y consejero- tiene que tener consecuencias. No es que una manzana esté podrida, es que el cesto está podrido, y el responsable solo tiene un nombre y apellidos, y es Pedro Sánchez. Tras la condena de hoy, solo cabe convocar elecciones generales para que los ciudadanos puedan pronunciarse y ejercer su derecho democrático". "Nadie entiende que el presidente del Gobierno no estuviera al tanto de todo lo que ocurría en su círculo más cercano, después de la condena a 24 años a José Luis Ábalos, su ministro y número dos en el partido, y la condena ahora su hermano y al anterior secretario general del PSOE en Extremadura".

"Había un tiempo en este país en el que los partidos políticos jamás ponían en cuestión el funcionamiento de la justicia, ni el de cualquier instrucción o sentencia por mucho que no favoreciera a su partido", ha recordado Abel Bautista, para quien la sentencia conocida este martes "es muy clara y rotunda en el sentido de que se creó un puesto cuya necesidad no estaba justificada".

"El Partido Socialista funcionaba en las instituciones de la manera que todos, ahora sí, hemos podido ver de manera pública. Porque esto que ha sucedido con el hermano de Sánchez venía sucediendo en nuestra comunidad autónoma en la Junta de Extremadura y venía sucediendo regularmente en la Diputación de Badajoz. Me refiero al uso partidista y cortijero que el Partido Socialista hacía de las instituciones. Ahora, de una vez por todas, tenemos un gobierno de la Junta de Extremadura con María Guardiola, que tiene la limpieza que deben tener las instituciones y donde hay mérito y capacidad para poder entrar a un puesto".