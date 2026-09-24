Juezas y Jueces por la Democracia no suscribe el apoyo a Biedma por la filtración de las declaraciones a una investigada

Juezas y Jueces por la Democracia ha argumentado que declina suscribir el comunicado de apoyo a la magistrada Beatriz Biedma que hicieron público otras asociaciones judiciales debido a que se sustenta en informaciones procedentes de una filtración "presuntamente ilícita" de las declaraciones de una investigada por delitos graves.

Un comunicado en el que expresaban su respaldo a la jueza titular de una plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, ante la "persecución" de la que habría sido objeto, y que Juezas y Jueces para la Democracia decidió no suscribirlo porque dicho pronunciamiento se sustenta "en informaciones procedentes de una filtración, presuntamente ilícita, a determinados medios de comunicación".

Tales informaciones recogen las "supuestas declaraciones" prestadas ante la Guardia Civil por una persona investigada por un delito contra la salud pública, que "atribuye a Leire Díez el encargo de seguir y hostigar a la magistrada".

Se trata de una manifestaciones "cuya verosimilitud habrá de ser contrastada y valorada en el procedimiento judicial correspondiente", señala Juezas y Jueces para la Democracia en una nota de prensa, en la que apuntan que quienes integran la carrera judicial están "obligados a ser ejemplares en la defensa de las garantías del proceso".

La filtración de actuaciones judiciales reservadas "no solo lesiona los derechos de las partes y compromete el buen fin de la investigación, sino que puede ser constitutiva de delito", añade la organización, que remarca que las asociaciones judiciales no deben "dar pábulo a este tipo de filtraciones ni convertirlas en fundamento de nuestros pronunciamientos públicos".

Una posición que, añaden, no responde a una "decisión coyuntural, sino a un criterio que nuestra asociación ha mantenido de forma constante". "Juezas y Jueces para la Democracia ha salido en defensa de jueces y juezas cada vez que han sido objeto de ataques o presiones cuya realidad estaba constatada, con independencia de quién fuera el autor del ataque y de quién su destinatario".

En este sentido, subrayan que así ocurrió en enero de 2024, frente a las críticas públicas dirigidas por la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno al magistrado Manuel García-Castellón, y así lo hicieron también en junio de 2025, en defensa de la propia magistrada Beatriz Biedma, ante "presiones debidamente acreditadas".

La asociación considera además que "la defensa de la independencia judicial solo es creíble cuando se ejerce con un mismo criterio en todos los casos, y no cuando depende de la identidad de quien ataca o de quien es atacado". Por esa misma razón, no se pronuncia sobre "hechos que se encuentran en fase de investigación, que no han sido contrastados y cuyo conocimiento procede de fuentes o actuaciones ilícitas".

Entretanto, aclaran, sin perjuicio de reconocer la "profesionalidad" de la magistrada Beatriz Biedma y de reiterarle su respeto, entienden que "la prudencia exige no dar por acreditadas las afirmaciones de una persona investigada por delitos graves".