Jueces, notarios y registradores participan en Guadalupe en el IV Curso de Derecho Agrario y Ganadero este miércoles y jueves

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste organizan el IV Curso de Derecho Agrario y Ganadero, que tendrá lugar en Guadalupe los días 11 y 12 de marzo y que analizará el sector desde el punto de vista de la ciencia jurídica, con la participación de jueces, notarios y registradores.

En la inauguración, que tendrá lugar este miércoles, día 11, a las 9,00 horas en la Hospedería de Guadalupe, participarán la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena; la vocal territorial del CGPJ, Inés Herreros; la secretaria de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, María del Ara Sánchez, y el Guardián y Custodio del Real Monasterio de Guadalupe, Fray Vidal Rodríguez López.

Se trata de una reunión de especialistas del Derecho procedentes de profesiones tan dispares -pero a la vez tan interconectadas entre sí- como son la judicial, la notarial y la registral, que analizarán las novedades judiciales en el mundo agrario y ganadero, "un sector ciertamente poco explorado desde el punto de vista de la ciencia jurídica", según la organización.

El objetivo es dar la relevancia y la visibilidad que se merece a un sector que, durante largo tiempo, fue el motor económico de prácticamente toda España, y que continúa siéndolo aún de amplias zonas de nuestro país.

Así, tras la inauguración se llevará a cabo la primera conferencia titulada 'Contratos agrarios y buena fe, una mirada comparada', que correrá a cargo de la doctora en Derecho por la Universidad de los Antes, especialista en Derecho civil, patrimonial y comercial, Francisca María Barrientos Camus.

A las 10,30 horas, está prevista la mesa redonda 'Los incendios forestales' con las intervenciones de David Jorge Vegas, jefe de servicio del Infoex de la Junta de Extremadura; la magistrada Virginia Vega; y Antonio Manuel Oliva, registrador de la Propiedad de Trujillo, bajo la moderación de Pilar Calleja, letrada general de la Junta de Extremadura.

La conferencia 'Iniciativas recientes y jurisprudencia en el marco de la Unión Europea (12,00 horas) será impartida por el vicepresidente del Tribunal Supremo y magistrado de la Sala de lo Contencioso del TS, Dimitry Berberoff, la que seguirá otra mesa redonda sobre 'Ingeniería alimentaria y distribución de productos agrícolas y ganaderos'.

En esta mesa redonda, prevista para la 13,00 horas, intervendrán María del Carmen Vidal-Aragón de Olives, profesora de la Universidad de Extremadura y experta en Ingeniería de Industrias Agrarias; Óscar Jiménez, magistrado y presidente del Tribunal de Instancia de Plasencia, y Matilde García Duarte, presidenta de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, y será moderada por Juan Avello, presidente del Tribunal de Instancia de Las Palmas.

La jornada del jueves, 12 de marzo comenzará con una conferencia titulada 'Cuestiones de actualidad en la política agraria de la UE: reforma de la PAC y acuerdo de Mercosur', cuyo ponente será Diego Canga Fano, director general adjunto en la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea.

A las 10,30 horas está prevista la mesa redonda 'El campo y las personas con discapacidad', con la participación de la ex presidenta y actual miembro del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Ana Peláez Narváez, que compartirá mesa con Avelina Conde León, notaria de Almendralejo, y Carlos Iván Gil Iglesias, letrado de la Abogacía General de la Junta de Extremadura. La moderación correrá a cargo de Pilar Sepúlveda, ex vocal del CGPJ.

La mesa redonda titulada 'Implicaciones jurídicas de la tauromaquia' tendrá lugar a las 12,00 horas y en ella debatirán el presidente de la Real Maestranza de Sevilla y magistrado, José Luque Teruel; así como María Goretti Reyes, experta en tauromaquia y Derecho, y el ganadero de reses bravas Victorino Martín. El moderador será Antonio Montero Fernández, vocal del CGPJ.

La clausura de este IV Curso de Derecho Agrario y Ganadero que se celebrará los días 11 y 12 de marzo en Guadalupe correrá a cargo de la presidente del TSJEx, María Félix Tena, y está prevista la asistencia de la consejera de Agricultura en funciones, Mercedes Morán, y el vocal territorial del CGPJ José Eduardo Martínez Mediavilla.