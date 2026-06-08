JATO cierra su quinta edición en Cáceres tras reunir a miles de personas en torno al talento, la cultura y las oportunidades del medio rural

Han sido tres días de emoción y orgullo de “ser de pueblo”. Un año más, “JATO. Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural” ha convertido la capital cacereña en el escaparate del talento, la cultura, la tradición y las oportunidades que ofrecen los pueblos de la provincia”.

Una cita que ha cerrado este domingo aún con numerosas actividades, como el BIOmercado, GastroCáceres, ArteUrbano, Artesanía en vivo o el tan esperado Desfile de Moda Artesana y Sostenible de la provincia de Cáceres, que ha reunido a 19 diseñadoras y diseñadores en la Plaza de San Jorge.

Aprovechando este cierre, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha realizado una valoración muy positiva de la quinta edición de JATO, destacando la respuesta de la ciudadanía y la creciente implicación de municipios, asociaciones y colectivos participantes, haciendo que JATO se haya consolidado como una referencia para la promoción del medio rural.

“Ha habido una explosión de ilusión, de talento y de capacidad del mundo rural”, ha señalado el presidente, quien ha incidido en el empeño de los habitantes de la provincia por demostrar que “los pueblos están llenos de energía, de ilusión y de talento, y lo están demostrando día a día”.

Morales ha manifestado sentirse “tremendamente orgulloso de la participación y de la ilusión” con la que los municipios han trasladado a Cáceres “todo el talento, toda la esperanza y toda la energía que tienen los pueblos de la provincia, y eso es JATO”.

Morales ha querido hacer un repaso de estos días. La jornada del sábado volvió a ser uno de los momentos más destacados de esta edición, con un desfile multitudinario en el que participaron más de 1.100 personas. “Todo Cáceres estuvo viendo el desfile durante casi dos horas y media”, ha recordado el presidente, destacando además la gran afluencia de público registrada durante todo el fin de semana.

Cinco años después de su puesta en marcha, Morales ha reconocido que el crecimiento de JATO ha superado las expectativas iniciales. “Cuando se planteó la primera edición nunca se pensó que iba a tener el éxito que tiene hoy”, añadiendo que la participación continúa creciendo año tras año.

Ante esta consolidación, el presidente considera que el modelo desarrollado por la Diputación de Cáceres puede servir de inspiración a otros territorios. “Tenemos que demostrar a quienes mandan dentro de la M-30 que hay una España más allá de la M-30”, reivindicando el protagonismo de los territorios rurales y su contribución al desarrollo del país.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo institucional realizado para sacar adelante iniciativas como JATO. “Estamos demostrando que la política, cuando se trabaja conjuntamente, cuando hay empatía y complicidad con la gente de nuestros pueblos, es un éxito”.

La moda en JATO

Creatividad, identidad y compromiso con el planeta es lo que se ha podido comprobar mientras modelos mostraban el trabajo de 19 diseñadores y diseñadoras de la provincia en el Desfile de Moda Artesana y sostenible”, presentado, en este caso, por la periodista Carmen Gómez.

La pasión por la naturaleza con materiales cien por cien ecológicos en los zapatos, accesorios y complementos de piel de Mundo Kantia; la “primavera entre jaras”, en la colección de bolsos y otros accesorios de Girasoles; los tocados y sombreros inspirados en la naturaleza de Lara Carraux; las elegantes creaciones de Nansú Lencería; el lenguaje teatral en la moda de Rubén Lanchazo; las joyas inspiradas en la naturaleza de Manuela Sánchez; la interpretación de la gorra montehermoseña, esencia de la moda de Andrés Campos; siempre los bordados de Jesús Naveiro; la fiesta y la ceremonia de José Ramón García, de Corsinología; la tradición vista desde la modernidad de Alba Rubio, Fazoletto; como también la de Alma Rural, que visibiliza el trabajo de las mujeres artesanas del medio rural, sus bordados y bolillos; La tradición familiar de Vivas, artesanos de la piel, ya en cuarta generación; el estilo tan propio e imaginativo de Alba Mateos, 4lbin; el alma inquieta de la diseñadora emergente Isabel Romero, desde Almoharín; el colorido y la creatividad en las piezas de cuero de Las Galliciolas; la recuperación y actualización de prendas del pasado con Águeda Valle Upcycling, como la tradición de J. Hernández, o la inspiración tan española y ecléctica de Emma Prieto. Todo ello ha ido discurriendo por la pasarela de JATO, donde cientos de personas se han ido acercando a lo largo de la mañana. “Un motor económico, sin duda, el trabajo que realizan tantos nombres de la provincia, unos ya consagrados otros, y cada vez más, nuevos talentos”.

Apertura al territorio portugués

Entre las novedades de esta quinta edición, Morales ha destacado también la participación, por primera vez, de representantes portugueses, un hecho que considera especialmente relevante para fortalecer la cooperación transfronteriza.

“El desarrollo conjunto de la España interior y del Portugal interior tiene un potencial inmenso”, y ha mostrado su satisfacción por el interés expresado por nuevos colectivos portugueses para sumarse a futuras ediciones.

En este sentido, el presidente ha insistido en la necesidad de seguir impulsando oportunidades en los territorios de frontera y de visibilizar la capacidad de sus habitantes. “Estamos demostrando que, a pesar de estar lejos de Madrid, Bruselas o Lisboa, somos gente viva, con un potencial inmenso y mucho talento. Queremos vivir en los pueblos y tenemos capacidad para hacerlo”.

Con esta valoración, la Diputación Provincial de Cáceres cierra una quinta edición de JATO marcada por el aumento de la participación, la afluencia de público y la consolidación de un proyecto que sigue creciendo como referente en la promoción y dinamización del medio rural.