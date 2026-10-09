Jarandilla de la Vera reúne este fin de semana a más de 60 karatecas en el XXIV Trofeo Diputación de Cáceres

El Pabellón Municipal de Deportes de Jarandilla de la Vera será escenario este sábado, 10 de octubre, del XXIV Trofeo Diputación de Cáceres de Karate Cadete, Junior y Sub 21, una cita deportiva que reunirá a más de 60 jóvenes karatecas procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

El torneo ha sido presentado este jueves por el diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, Pablo Miguel López, junto al presidente de la Federación Extremeña de Karate y D.A., Daniel Timón, quienes han destacado la calidad de los participantes y la oportunidad que supone esta competición para los jóvenes deportistas extremeños.

En esta edición participarán las federaciones de Portugal, Castilla y León, Extremadura, Murcia, La Rioja y País Vasco, con deportistas de las categorías Cadete, Junior y Sub 21, que competirán en las modalidades de kata y kumite, tanto masculino como femenino.

Una de las notas destacadas de esta edición será la alta participación femenina, que rondará el 70% del total, una circunstancia que, según ha explicado Daniel Timón, responde a la gran calidad que actualmente presentan las karatecas extremeñas en estas categorías.

Entre ellas se encuentra Alba Martín, recientemente proclamada campeona del mundo universitaria en Brasilia. Además, se contará con la actuación del extremeño Víctor Barco, medallista nacional y ganador de la Liga Nacional, informa la diputación cacereña.

El diputado de Deportes ha señalado que el trofeo supone "una magnífica oportunidad para que nuestros deportistas puedan competir con karatecas de diferentes comunidades y también de Portugal", además de ser "una jornada para disfrutar del deporte, conocer de cerca el karate y acompañar a nuestros jóvenes deportistas en un día tan importante para ellos".

Asimismo, ha puesto en valor que la celebración del trofeo en Jarandilla de la Vera "muestra el compromiso del municipio con el deporte" y su capacidad para acoger eventos que atraen a participantes y familias de distintos puntos de España y Portugal.

El campeonato servirá también como preparación para el Campeonato de España Cadete, Junior y Sub 21, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre en Valencia. La competición comenzará a las 10,00 horas con la modalidad de kata, para continuar posteriormente con kumite. El formato será por equipos, con ocho deportistas por selección, además de dos entrenadores y un árbitro.