Irene de Miguel y Francisco Llera participan en Berlín en unas jornadas con la izquierda europea sobre las elecciones en este estado

Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura y Francisco Llera, diputado y secretario de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, participan esta semana en Berlín en unas jornadas junto a otros partidos de la izquierda europea centradas en el proceso electoral que se celebrará el 20 de septiembre en la capital alemana.

Las jornadas están organizadas por la Fundación Rosa Luxemburgo, presente en más de 25 países, cuya labor se centra en el análisis político y social desde una perspectiva de izquierda, la promoción del pensamiento crítico, la educación política y el fomento de la

cooperación internacional entre movimientos y organizaciones progresistas.

Ambos han sido invitados a conocer de primera mano la precampaña de Die Linke, formación de izquierdas liderada por Elif Eralp que, según las encuestas, parte como favorita para gobernar el Estado federado de Berlín. El encuentro servirá para analizar las claves de esta campaña y compartir experiencias entre distintas fuerzas de izquierda a nivel europeo.

La delegación extremeña compartirá la experiencia de Unidas por Extremadura, confluencia que en las últimas elecciones autonómicas casi duplicó sus resultados pasando de 4 a 7 diputados. Un resultado que consideran inusual en el actual contexto de retroceso electoral de la izquierda en buena parte de Europa y que atribuyen a su modelo de confluencia, que antepone el interés del territorio extremeño al interés partidista.

Desde Unidas por Extremadura destacan la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer los lazos entre las distintas izquierdas europeas y para seguir de cerca procesos electorales como el alemán que pueden marcar tendencias políticas más allá de sus fronteras.