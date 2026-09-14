Irene de Miguel: “Estamos muy cansados de que Extremadura acoja los proyectos que no se quieren ya en otros territorios”

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado este domingo en la marcha convocada por las plataformas de Hernán Cortés, Valdehornillos y Santa Amalia en contra de la instalación una planta de biogás en Don Benito, el hartazgo porque “Extremadura acoja los proyectos que no se quieren ya en otros territorios”

De Miguel ha señalado que este proyecto “no viene a solucionar ningún problema, al revés, viene a crear problemas, a generar contaminación y a generar problemas de salud para los que habitan este territorio”. Además, la portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado que a la región “sólo venga este tipo de industrias que no traen riqueza, que lo único que traen es contaminación y problemas de salud”.

Tras la marcha que partía este domingo a las 8.30 de la mañana desde los ayuntamientos de los tres pueblos que convocaban y que finalizaba en el punto en el que está proyectada la planta, la portavoz de Unidas por Extremadura ha señalado que “creemos en esta Extremadura, en la Extremadura que se organiza, en la Extremadura que reivindica” y ha indicado que los vecinos y vecinas que hoy se manifiestan “están reivindicando un futuro mejor y oportunidades para su territorio”.

De Miguel ha insistido en que desde Unidas por Extremadura van a seguir defendiendo que haya una moratoria a estos proyectos y una planificación. Algo que, como ha recordado, ya defendieron en la Asamblea de Extremadura con los votos en contra de Partido Popular y Vox. “Vamos a volver a presentarlo, ahora que se acercan las elecciones municipales seguramente que cambien de opinión”, ha señalado.

Falta de transparencia y opacidad

Además, la portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado la “falta de transparencia” con la que se ha llevado a cabo este proyecto, así como la “opacidad”, hasta el punto de que, como ha señalado, los vecinos y vecinas de Hernán Cortés, de Valdornillo y Santa Amalia, “se hayan enterado en pleno verano cuando ya no había posibilidad de alegaciones”. Así, de Miguel ha reclamado que se abra un período de alegaciones además de la paralización del proyecto “porque ha habido una falta de transparencia y una ocultación impropias de una democracia que se dice participativa, una democracia que escucha a la ciudadanía”, ha criticado.

De Miguel ha pedido a PP y Vox “recapacitar sobre en qué están convirtiendo al medio rural extremeño”, porque, como ha indicado, “Extremadura no se merece ser el vertedero de nadie y nosotros no tenemos los residuos que dicen que se van a gestionar en todas estas plantas de biometano”. “Aquí lo que queremos es un territorio de oportunidades y no un estercolero”, ha concluido Irene de Miguel.

A la marcha, a la que se han sumado numerosos vecinos y vecinas de las tres localidades, también ha asistido el diputado de Unidas por Extremadura, Juan Schirinzi.