Irene de Miguel asegura que Extremadura se enfrenta a un gobierno que va a dar la espalda a las verdaderas necesidades del pueblo

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que el acuerdo entre el Partido Popular y Vox para la formación de gobierno en Extremadura “llega in extremis y en tiempo de descuento” y ha lamentado que “Extremadura se enfrenta a un gobierno que va a dar la espalda a las verdaderas necesidades del pueblo extremeño”.

Además, Irene de Miguel ha señalado que este acuerdo muestra también “el fracaso de la señora Guardiola” ya que tras la negociación además de perder la consejería de Agricultura y Ganadería cederá en cuestiones que son “fundamentales como los servicios sociales”.

“Vox si nos ha demostrado algo precisamente es que puede ser cruel e inhumano con los más vulnerables que son los que precisamente más necesitan nuestros servicios sociales”, ha indicado la portavoz de Unidas por Extremadura que se ha referido también a las medidas que Vox pueda poner sobre la mesa “para enfrentar la subida de carburantes y la subida de los fertilizantes derivados de esa guerra sin sentido de su amigo el señor Trump. Porque no olvidemos que Vox son los lacayos del señor Trump”.

Por último Irene de Miguel ha señalado que “estamos ante un Gobierno que no sabemos si durará cuatro años, lo que sí sabemos es que va a traer mucho sufrimiento”.