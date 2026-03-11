Los Investigados por desaparición Francisca Cadenas no declararán hasta no conocer de qué se les acusa

Los dos hermanos investigados en relación con la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) han abandonado en libertad esta tarde el cuartel de la Guardia Civil en Zafra donde eran llamados a prestar declaración, sin medidas cautelares, y con la disposición de seguir declarando y "colaborando" cuando se levante el secreto de sumario del caso.

De momento, esta tarde los investigados se han acogido a su derecho a no declarar "hasta que se le facilite algún elemento esencial con el que pueda defenderse al respecto", ha apuntado en declaraciones a los medios a la salida del cuartel el abogado de los mismos, José Duarte, quien en todo caso ha apuntado la voluntad de "seguir colaborando" una vez se levante el secreto de sumario.

"Estaban ya en libertad y siguen en libertad y no hay medida cautelar ninguna", ha apuntado Duarte, quien ha añadido que sus clientes --vecinos de Cadenas-- se mantienen en calidad de investigados y aceptarán, ha dicho, un registro en su vivienda si así lo estiman los investigadores de la UCO.

"Si los agentes entienden que hoy mismo, esta misma tarde, pueden acercarse al domicilio, las puertas las tienen abiertas", ha subrayado Duarte. "O sea que nosotros colaborar vamos a colaborar. Cualquier elemento que la UCO entienda que debe ser practicada se va a practicar, claro que sí", ha insistido.

Según ha explicado, tras solicitar el acceso a los "elementos esenciales de la investigación", los agentes de la Guardia Civil le han facilitado "lo que ellos consideran que es suficiente y además que no pueden pasar de esos límites", puesto que está todavía decretado el secreto de sumario.

No obstante, el abogado ha considerado "insuficiente" lo facilitado y ha transmitido la disposición de los investigados a "seguir colaborando, eso sí, cuando se levante el secreto de sumario".

Sobre lo que les ha sido facilitado, Duarte ha indicado que han sido "investigaciones, testificales, es decir, declaraciones de personas", lo que a su juicio suponen "datos tan genéricos" con lo que "no puedes defender, no puedes ejercer una defensa material de nadie", motivo por el cual los investigados han decidido prestar declaración "cuando se levante el secreto de sumario".

En cuanto al hecho de que los investigados continúen en libertad, José Duarte ya resaltado que evidencia, a su juicio, que la UCO no dispone de "un indicio lo suficientemente potente como para entender que no pueden quedar en libertad".

"No tengan ninguna duda de que si este grupo tan especialista en este tipo de investigaciones hubieran encontrado un indicio lo suficientemente potente como para entender que no pueden quedar en libertad hubieran quedado los dos detenidos... No tengan ninguna duda Han venido en libertad y se van a libertad porque realmente no hay ese indicio potente", ha espetado a los medios.

Por otro lado, el abogado también ha avanzado que están estudiando la formulación de "demandas" hacia aquellas personas que estarían vertiendo opiniones en la localidad y en redes sociales acerca de los investigados.

"Mire, desde que esto explotó, por así decirlo, desde que los han considerado después de testigos investigados, la localidad ha sufrido una convulsión, las redes sociales también, y ellos bueno pues son personas que se tienen que tratar como presuntos inocentes y tienen nosotros al menos tenemos que procurar que efectivamente sea así", ha explicado.

"Y esto significa que si no hay nada contra ellos, si la investigación es un poco para intentar averiguar algo y no lo han conseguido, evidentemente estas personas no pueden seguir sufriendo este trato. Ahora, al seguir en libertad, creo que muchas personas de la localidad entenderán que se estaban equivocando", ha añadido.