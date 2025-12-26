La investigadora Asunción Gómez y AMUS, galardonados con el Premio Gigante Extremeño 2025 de Puebla de Alcocer

La investigadora Asunción Gómez Pérez y la asociación AMUS han sido galardonados con el Premio Gigante Extremeño 2025 que concede la localidad pacense de Puebla de Alcocer, para reconocer a personas y entidades que "contribuyen a construir una Extremadura más cohesionada, innovadora y comprometida con su territorio".

Así, la doctora en Ciencias de la Computación e IA Asunción Gómez Pérez, recibirá este Premio Gigante Extremeño 2025, por su "trayectoria marcada por el impulso de iniciativas que acercan la tecnología a las personas", en la que ha trabajado "para reducir la brecha digital, especialmente en el medio rural, promoviendo la alfabetización tecnológica como una herramienta real de igualdad y empoderamiento social".

La labor de Asunción Gómez "ha puesto el foco, además, en fomentar la participación de las mujeres en la ciencia y la ingeniería y en defender un uso ético y responsable de la inteligencia artificial al servicio del desarrollo comunitario", según señala el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer en nota de prensa.

Por su parte, la asociación AMUS (Acción por el Mundo Salvaje), recibirá este Premio Gigante Extremeño por ser "una entidad estrechamente vinculada al territorio y convertida en referente en la conservación de la biodiversidad extremeña".

Según señala, el trabajo diario de esta asociación "en la recuperación de fauna silvestre, la investigación científica y la educación ambiental es un ejemplo de cómo proteger el patrimonio natural también es una forma de cuidar el futuro de la región".

Con estos reconocimientos, el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer quiere subrayar "la importancia de mirar al progreso sin perder de vista a las personas ni al entorno", así como por apostar por "un desarrollo equilibrado que combine innovación, sostenibilidad y cohesión social, valores plenamente alineados con los retos actuales de Extremadura".

La gala de entrega de los Premios Gigante Extremeño 2025, que tendrá lugar en Puebla de Alcocer, se dará a conocer en los próximos días.