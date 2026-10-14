Investigado un hombre al llegar conduciendo al examen de recuperación de puntos en Plasencia

La Guardia Civil ha investigado a un hombre que fue sorprendido cuando llegaba conduciendo al examen de recuperación de puntos del carné de conducir en la localidad cacereña de Plasencia.

Los hechos se produjeron en las inmediaciones del aula de exámenes habilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) de Plasencia, cuando el ahora investigado llegó para realizar la prueba teórica necesaria para la recuperación de su permiso de conducir de la clase B.

No obstante, los agentes comprobaron "in fraganti" que el interesado había llegado hasta las instalaciones conduciendo su propio turismo, a pesar de tener declarada la pérdida de vigencia de la autorización administrativa por haber agotado la totalidad de los puntos asignados, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Cabe recordar que el pasado 13 de enero de este año se registró un episodio idéntico en este centro de exámenes, donde el mismo equipo de especialistas investigó a otro conductor por incurrir en la misma infracción penal, al presentarse conduciendo sin saldo de puntos en su permiso de conducción.

Explica la Guardia Civil que esta conducta ilícita se encuentra tipificada en el artículo 384 del Código Penal, que regula los delitos contra la seguridad vial por conducir careciendo de la correspondiente autorización administrativa, por lo que los investigados se enfrentan a penas que pueden conllevar prisión de 3 a 6 meses, una multa económica de 12 a 24 meses o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Según recuerda la Guardia Civil, la tramitación de un expediente de recuperación de puntos, o la asistencia a los cursos y pruebas correspondientes, no autoriza en ningún caso a ponerse al volante mientras el permiso no recupere formalmente su vigencia legal.

Las diligencias instruidas por estos hechos ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Guardia de Plasencia.