Investigado un hombre por cazar ilegalmente en la Reserva Regional de Caza 'La Sierra' en Guijo de Santa Bárba

La Guardia Civil ha investigado a un hombre por la supuesta comisión de un delito contra la fauna y la flora al ejercer la caza de forma furtiva en la Reserva Regional de Caza 'La Sierra', en la localidad cacereña de Guijo de Santa Bárbara.

Fue el pasado mes de junio cuando la Guardia Civil, en colaboración con un Guarda de Caza de la Reserva Regional, tuvo conocimiento de que se estaba ejerciendo la caza sin autorización en el interior del espacio protegido, por lo que agentes del Seprona se desplazaron hasta el paraje e inspeccionaron la zona hasta localizar un puesto de caza oculto con vegetación y dotado de un apoyo de madera para el arma de fuego.

En las inmediaciones a este puesto encontraron también un cebadero de maíz y otra zona donde se había hecho uso de un atrayente para la caza a base de gasóleo, según informa la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante estos hallazgos, los agentes llevaron a cabo una investigación con la que obtuvieron pruebas concluyentes que relacionaban a un hombre con la comisión de los hechos, quien una vez identificado, los investigadores comprobaron que carecía de autorización para cazar en dicha zona, en la que además hacía uso de un visor térmico-nocturno acoplado a su arma de fuego.

Las actuaciones concluyeron con la investigación penal y puesta a disposición judicial del hombre que ejercía la actividad cinegética de forma furtiva, como presunto autor de un delito contra la fauna y la flora, ya que ejercía la actividad de forma ilegal.

Asimismo, se han tramitado tres expedientes administrativos por la comisión de presuntas infracciones administrativas a la normativa cinegética vigente, relacionadas con el uso de un visor térmico-nocturno acoplado al arma, el uso de un cebadero de maíz no autorizado y el empleo de un atrayente a base de gasóleo para la actividad cinegética.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, mientras que los expedientes administrativos continúan con su correspondiente tramitación conforme a la normativa vigente.