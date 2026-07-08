Interior detecta en VioGén más de 2.900 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén un total de 2.909 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura, de los que 1.627 son con menores a cargo.

Asimismo, a 30 de junio de este año, del total de casos activos por violencia de género, Extremadura no tiene ninguno en riesgo extremo, mientras que cuenta con 39 en riesgo alto, 567 en medio, y 2.303 en bajo.

En el conjunto del país, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 103.746 casos activos de víctimas de violencia de género, de los que 53.495 son con menores a cargo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, a 30 de junio de este año hay un total de 103.746 casos activos por violencia de género, de los que 20 están en riesgo extremo, 1.144 en alto, 15.065 en medio, y 87.517 en bajo.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.323 mujeres menores de 18 años; 25.495 de 18 a 30; 48.014 de 31 a 45; 26.435 de 46 a 64; y 2.479 de 65 o más.