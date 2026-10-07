Interior detecta en VioGén 3.029 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura

Extremadura contabiliza a fecha de 30 de septiembre un total de 3.029 casos activos de víctimas de violencia de género en el Sistema Viogén, según datos estadísticos del Ministerio del Interior.

En el conjunto del país, el Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.972 casos activos de víctimas de violencia de género, 54.968 con menores a cargo.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, a 30 de septiembre de este año, 21 están en riesgo extremo, 1.132 en alto, 16.470 en medio y 89.349 en bajo.

Respecto a las edades de las víctimas, un total de 1.366 de ellas son menores de 18 años; 26.178 de 18 a 30; 49.338 de 31 a 45; 27.490 de 46 a 64; y 2.600 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.968 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.695 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 148 en alto y 1.545 en medio.