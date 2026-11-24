El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) desarrolla un proyecto de inserción laboral dirigido a mujeres víctimas de violencia de género en colaboración con Social&tech SLU y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

El objetivo es favorecer la empleabilidad y, para ello, se han programado talleres con diez grupos en distintas localidades donde se ofrecerán herramientas claves para la inclusión sociolaboral.

Así, ha destacado la Junta en nota de prensa, el acompañamiento en la construcción de un proyecto de vida propio, el trabajo en autoestima y en el fomento de habilidades sociales y laborales es un ámbito "imprescindible" de intervención para la recuperación de las situaciones de violencia.

Estas acciones forman parte de itinerario de intervención integral que el IMEX desarrolla con las mujeres a través de sus 36 Oficinas de Igualdad y Violencia de Género distribuidas por toda la geografía extremeña.

La formación estará basada en itinerarios de inserción sociolaboral desarrollados en diferentes localizaciones y que constarán de tres sesiones presenciales con una duración de tres horas.

Con el fin de facilitar la participación de mujeres con hijos e hijas y la apuesta por la conciliación, el IMEX ha incluido un servicio de cuidado para menores en el proyecto.

Actualmente está en marcha un grupo en Mérida y, durante las próximas semanas comenzarán en Almendralejo y Badajoz.

Concluidas las sesiones grupales, las mujeres participantes trabajarán mediante asesoramiento individual para la mejora de su empleabilidad y atender sus necesidades específicas. Este acompañamiento se desarrollará en la región hasta marzo de 2027.