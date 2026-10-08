El Ingreso Mínimo Vital protege en septiembre a casi 104.000 personas en Extremadura residentes en 34.354 hogares

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 34.354 hogares extremeños en los que viven 103.953 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La cuantía media de la prestación es de 425,89 euros por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 15,49 millones de euros.

En el mes de septiembre, hay 5.621 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 19,56 por ciento. En esos hogares conviven 16.680 beneficiarios más que los registrados en septiembre de 2025 (+19,11 por ciento).

En términos acumulados desde junio de 2020, cuando se puso en marcha esta prestación, en plena pandemia, el IMV ha llegado en Extremadura a 48.379 hogares y ha protegido a las 141.429 personas que forman parte de ellos; 58.867 de ellos son niños, niñas y adolescentes, el 41,62 por ciento del total.

Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 699,32 millones de euros al abono de las nóminas de las prestaciones del IMV en Extremadura.

MENORES DE EDAD

El IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil.

En el mes de septiembre, el 72,45 por ciento de las unidades de convivencia receptoras de esta prestación en Extremadura son hogares con menores (24.890). Entre ellos, hay 5.461 hogares monoparentales. Si atendemos al perfil de los beneficiarios de la nómina de septiembre del IMV en la región, el 39,43 por ciento son menores (40.986).

El IMV también se caracteriza por tener un marcado perfil femenino. En septiembre, el 76,64 por ciento de los titulares y el 53,39 por ciento de los beneficiarios en Extremadura son mujeres, señala en nota de prensa la Delegación del Gobierno.

Por otra parte, el 93,85 por ciento del conjunto de titulares en la región son de nacionalidad española y su media de edad se sitúa en los 43 años en la provincia de Badajoz y en 44 años en la provincia de Cáceres.