Ingresan en prisión dos hombres apresados tras cometer un robo con fuerza en una casa habitada de Cáceres

Dos hombres de nacionalidad extranjera, de 29 y 51 años de edad, respectivamente, ha ingresado en prisión por orden judicial tras ser detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza en una vivienda habitada en Cáceres, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, hurto de vehículo e infracción a la Ley de Extranjería.

Una detención en la que han colaborado la Guardia Civil y Policía Local de Cáceres, del que tuvieron conocimiento a través de una llamada al 091 en la que un ciudadano alertaba que estaba observando a dos encapuchados que estaban accediendo al citado domicilio en una zona residencial de la capital cacereña.

Los agentes personados en el lugar confirmaron el ilícito penal, mientras el resto de dotaciones policiales rastreaba la zona, consiguiendo localizar a dos personas a bordo de un vehículo, que coincidían con las descripciones aportadas por parte de los testigos, informa la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los dos individuos trataron de huir al percatarse de la presencia policial, comenzando así una persecución, que finalizó cuando el vehículo colisionó contra unas piedras de un descampado, iniciando la persecución a pie logrando dar alcance a uno de los autores.

La Brigada Provincial de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Cáceres activaron el dispositivo de búsqueda junto con los Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Extremadura, Policía Local de Cáceres y miembros de la Guardia Civil de Cáceres.

A las pocas horas fueron los agentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Cáceres quienes detuvieron al segundo responsable del ilícito penal.

El Grupo Judicial continuó la investigación y en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Científica y la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cáceres se procedió a recabar todos los indicios y elementos relacionados con los hechos, comprobándose que el vehículo utilizado figuraba como sustraído.

Asimismo, los detenidos son ciudadanos extranjeros extracomunitarios, careciendo uno de ellos de documento alguno que acreditase su situación legal, y el segundo, además de encontrarse en situación irregular, registraba en vigor una orden de prohibición de entrada en espacio Schengen.