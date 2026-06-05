Ingresa en prisión al ser sorprendido incumpliendo un orden de alejamiento sobre su madre en Talavera la Real

La Policía Local y la Guardia Civil de Talavera la Real han detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la administración de justicia al sorprenderle incumpliendo una orden de alejamiento que poseía sobre su madre, tras lo que la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron, sobre las 09,30 horas, de este pasado miércoles en la localidad pacense, cuando agentes de ambos cuerpos policiales que realizaban funciones propias de su cargo tuvieron conocimiento que un hombre pudiera haber entrado en el domicilio de su madre, sobre la que tenía una orden de alejamiento en vigor.

Así, y tras personarse en el domicilio, los componentes policiales comprobaron que el varón se encontraba en el interior de la vivienda, donde también se encontraba su madre.

Por ello, procedieron de inmediato a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la administración de justicia por quebrantar la orden de alejamiento y a su trasladado a dependencias oficiales donde se instruyeron las correspondientes diligencias policiales.

Tras ello, fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su ingreso en prisión, según ha informado en nota de prensa la Policía Local de Talavera la Real