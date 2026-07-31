Un informe del Plan Infoex concluye que el incendio en el polígono de Mérida empezó en una parcela del ayuntamiento

Un informe técnico de investigación de causas elaborado por el Plan Infoex concluye que el incendio declarado el pasado día 27 en las proximidades del polígono industrial El Prado de Mérida comenzó en una parcela propiedad del Ayuntamiento, según los datos catastrales. Esta investigación desmiente al Ayuntamiento de Mérida, que falta a la verdad cuando afirma que el titular de la parcela es la Junta. Y lo hace en una materia tan sensible e importante en estos momentos como los incendios.

Ante esta evidencia, la Junta de Extremadura pide máximo rigor y no hacer un uso político en este ámbito de preocupación social creciente.

Las pruebas recabadas por el ingeniero forestal autor del informe, en el que también han colaborado agentes del Medio Natural, permiten concluir que "tras un exhaustivo examen de la totalidad del área de inicio, se pudo determinar, sobre la base de los indicios dejados por el fuego en la vegetación, piedras y demás elementos de lectura del sentido de propagación, que este se inició en el interior de dos superficies de no más de cinco metros cuadrados cada una localizadas junto a un camino que limita por el oeste la parcela en la que se encuentra la pista de aeromodelismo Las Ventosillas".

En base a las coordenadas del punto de inicio, el informe determina que corresponden con el polígono catastral 86 parcela 2, y "según la base de datos del Catastro, es propiedad del Ayuntamiento de Mérida". Para la determinación de la parcela se han empleado navegador, imágenes satelitales y datos GPS.

Esas áreas situadas sobre el mismo borde del camino antes citado, contenían vegetación seca, dispuesta para arder, y también colchones viejos, escombros y otros elementos estructurales allí depositados. Así lo avalan también las fotografías que acompañan el informe, que concreta además que "a partir de estas superficies, el fuego se propaga por la vegetación existente, principalmente pasto muy seco, en dirección este".

La investigación determina también que los vehículos que resultaron afectados "tenían la parte del chasis que vuela por delante del eje delantero o trasero fuera del asfalto y sobre el pasto que servía como combustible de propagación del incendio".

El informe incorpora también imágenes del vuelo satelital del 30 de agosto del año pasado, donde aparece quemada la misma parcela donde se inició el incendio el pasado día 27. También aparece quemada en el vuelo satelital del 17 de julio de 2024. Estos mismos vuelos anteriores al año 2022 muestran que esa parcela y otras colindantes estaban aradas, lo que eliminaba cualquier posibilidad de incendio.

Así, la investigación concluye que "el origen del incendio fue intencionado, mediante la aplicación de una fuente de calor sobre el combustible vegetal y/o los restos de basura que se encontraban en el borde del camino que limita el incendio en su parte occidental".