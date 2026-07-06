El INFOEX daba por controlado este domingo un incendio forestal en Tornavacas y envía refuerzos a un IF en Ciudad Real

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura, el Infoex daba por controlado ayer el incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Tornavacas. Se lograba así detener el avance del fuego al consolidar el perímetro del incendio. El fuego ha afectado a la zona del Paraje de Mirador de la Cruz, una zona abrupta y con un paisaje de alta montaña.

Por otra parte, sobre las nueve menos cinco de la tarde de ayer, se declaraba un incendio forestal en la localidad ciudarrealeña de Navalpino, muy próximo a la frontera con Extremadura. Por ello el Infoex ha enviado a la zona dos unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada así como un agente del medio natural