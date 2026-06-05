El incendio de un camión en la A-5 moviliza bomberos de Trujillo, Cáceres y Don Benito

El incendio de un camión en la A-5, a la altura del término municipal de Escurial, ha movilizado a varias dotaciones de bomberos de Trujillo, Cáceres y Don Benito, que han trabajado en las labores de extinción del fuego del vehículo que transportaba productos peligrosos, aunque en un principio se informó que eran neumáticos.

Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Sepei) de la Diputación de Cáceres, el aviso se recibió a las 10,50 horas, movilizándose de inmediato dotaciones de los parques de Trujillo y Cáceres, junto con el jefe del parque de Cáceres y el jefe de guardia.

Debido a la naturaleza de la carga y a la magnitud del incidente, también se solicitó la colaboración del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de Badajoz, desplazándose al lugar efectivos del parque de Don Benito por su proximidad a la zona afectada.

Durante las labores de extinción, el fuego se propagó a los pastos colindantes a la vía, lo que obligó a ampliar el operativo para evitar su avance y una posible extensión a terrenos próximos. Para ello, se contó con el apoyo del parque auxiliar de Trujillo, cuyos efectivos trabajaron de manera coordinada con el resto de recursos desplazados.

"La rápida actuación de los bomberos permitió controlar y extinguir tanto el incendio del vehículo como el fuego originado en la vegetación circundante, evitando daños de mayor consideración y garantizando la seguridad en la zona", informa la institución provincial.

La intervención se desarrolló con la coordinación entre los distintos servicios de emergencia participantes, destacando la eficacia de la respuesta conjunta ante un incidente de especial complejidad, debido a la presencia de mercancías peligrosas.