El humor llega a partir de este miércoles al Festival de Mérida de la mano de Carlos Sobera y 'La comedia de la olla'

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida llega a su ecuador con un cambio de género teatral y se abona esta semana al humor y la risa con 'La comedia de la olla', protagonizada por Carlos Sobera y dirigida por Juan Luis Iborra.

Esta mañana se ha presentado este espectáculo con la asistencia del secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto; el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez; y el elenco artístico encabezado por Carlos Sobera y con Ángel Pardo, Silvia Vacas, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Arianna Aragón y Antonio Prieto.

Un "fascinado y emocionado" Juan Luis Iborra ha señalado que Plauto era un autor que se reía de su sombra y eso es lo que han pretendido, reírse de todo empezando por ellos mismos. Esta adaptación, realizada a cuatro manos por Iborra y Antonio Prieto, es "un vodevil del siglo XXI", con cuatro números musicales y coreografías que la hacen "muy dinámica" porque "adelanta mucho la acción".

Iborra ha destacado la labor de todo el elenco artístico para "sacar brillo" a esta función "tan divertida" y para hacer comedia que es "una de las cosas más serias que hay".

El protagonista de la función, Carlos Sobera, ha asegurado que son una "compañía de disfrutones", que se dedican a pasarlo bien y "el teatro es la excusa". Para ello les gusta integrase en la ciudad, porque la "auténtica cultura" es "integrarse con la gente que vive en las ciudades que visitamos". En esta línea, ha agradecido al público emeritense el trato y la respuesta que reciben ya que quedan pocas entradas libres para las cinco funciones.

Sobera ha suscrito las palabras de Iborra al asegurar que la "incorporación de la música le da brillantez" y hace un espectáculo "más completo y más integral", que desemboca en una comedia "con enjundia, reflexiva y con mensaje"; el mismo en el que Plauto puso la lupa hace más de 2.300 años: la contradicción del ser humano "que se preocupa más por tener que por el ser".

Durante la presentación se ha destacado la importancia de Plauto en autores posteriores y la relevancia de esta obra en otras que se escribieron muchos siglos después como 'El avaro', de Moliére.

El coadaptador y actor también en esta función, Antonio Prieto, ha explicado la génesis del proceso de adaptación al señalar que cogieron "lo mejor de Plauto, lo mejor de Molière y han aportado lo mejor de nosotros mismos".

Por su parte, el secretario general de Cultura ha señalado que esta comedia demuestra lo "diverso que es el Festival de Mérida" tras la representación de varias tragedias. Y ha querido poner el acento en la "necesidad de la alegría" en los tiempos que vivimos, y la necesidad de la comedia "que nos haga reír y olvidar durante un rato los problemas cotidianos". Gil Soto ha subrayado la vigencia y la habilidad de los clásicos para hacernos reír con textos escritos hace más de dos mil años.

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha destacado que 'La comedia de la olla' es uno de los "grandes títulos de Plauto" y una de las "comedias más influyentes de la historia del teatro" y conserva intacta la capacidad de divertir al público.

Cimarro ha recordado la apuesta del festival por acercar los grandes textos grecolatinos con una "mirada contemporánea y diversa" donde poder reconocernos. En este sentido ha asegurado la tragedia nos ayuda a "comprender los grandes conflictos del ser humano", y la comedia nos recuerda entre risas "nuestras debilidades, contradicciones y también nuestra capacidad de reírnos de nosotros mismos".