El Hospital de Coria realiza una cirugía mínimamente invasiva de cáncer de útero que permite el alta en 24 horas

El Hospital de Coria (Cáceres) ha realizado con "éxito", por primera vez en su área, una intervención para tratar el cáncer de útero mediante una cirugía ginecológica oncológica mínimamente invasiva utilizando la técnica del ganglio centinela.

Esta técnica supone un "avance importante" en el tratamiento del cáncer de endometrio y mejora de forma "notable" la recuperación de las pacientes, que pueden recibir el alta a las 24 horas de su intervención, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En concreto, esta primera intervención se llevó a cabo en una mujer de 51 años diagnosticada de cáncer de endometrio. Tras las pruebas previas, los especialistas confirmaron que la enfermedad se encontraba en una fase inicial. Gracias a ello, se optó por una cirugía laparoscópica acompañada de un estudio del ganglio centinela, lo que evita realizar procedimientos más agresivos cuando no son necesarios.

La cirugía transcurrió "sin complicaciones" y la paciente evolucionó de forma "muy favorable". El uso de técnicas mínimamente invasivas y la aplicación del Protocolo de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA) permitieron que la paciente presentara un dolor "mínimo", pudiera levantarse y alimentarse con "normalidad pocas horas después", y se planificara su alta a las 24 horas de la intervención.

La incorporación de esta técnica supone un "salto cualitativo" para el Hospital Ciudad de Coria, incide el Gobierno regional, que añade que la gerencia del Área de Salud reconoce el "esfuerzo formativo" del propio equipo de Ginecología para incorporar técnicas de "mayor complejidad".

También, agradece la implicación de todos los profesionales del hospital que permiten que los pacientes puedan acceder cada vez más a tratamientos innovadores sin salir de su hospital de referencia.

El SES continúa reforzando, así, su "compromiso" con una atención sanitaria de "calidad" y con la "mejora continua" de los servicios en Extremadura.