'Homing' se alza con el Onofre al Mejor Cortometraje del 32º Festival Ibérico de Cine

El cortometraje 'Homing', dirigido por Hansel Rodrigues y Elizabeth Atherton y producido por Sergi Casamitjana y J. Antonio Bayona, se ha alzado este viernes con el Onofre al Mejor Cortometraje del 32º Festival Ibérico de Cine, convirtiéndose automáticamente en candidato a los Premios Goya de la Academia de Cine y a los Premios Fugaz, que distinguen a los mejores cortometrajes españoles del año.

El galardón se ha entregado en una gala de clausura celebrada este pasado viernes en la Terraza del Teatro López de Ayala, presentada por la actriz y periodista Patty Bonet. Con esta gran celebración, se ha puesto el broche de una edición marcada por la expansión territorial del certamen, que este año ha reforzado su dimensión transfronteriza con la incorporación de Elvas, Campo Maior y Don Benito a su programación.

En cuanto al resto del palmarés, uno de los grandes protagonistas de la noche ha sido 'In memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo, que ha logrado un hecho inédito en los 32 años de historia del festival al convertirse en el primer cortometraje que conquista de forma simultánea los Premios del Público de Badajoz, Olivenza y San Vicente de Alcántara, según ha resaltado la organización en un comunicado.

La comedia, protagonizada por Cristina Soria y Toni Acosta, plantea con ironía la crisis vital de una actriz que acude a la Academia de Cine para resolver una insólita duda: si falleciera en ese momento, ¿aparecería en el tradicional In Memoriam de los Premios Goya? Una propuesta, a juicio de la organización, que ha conectado "de manera unánime" con los espectadores de las tres sedes, rompiendo una tendencia habitual en el festival, donde el público de cada localidad suele premiar obras diferentes.

El Premio Reyes Abades al Mejor Cortometraje Extremeño fue para 'MA-MA', de Isabel María Monge, una delicada pieza de animación que aborda la enfermedad del Alzheimer a través del encuentro entre una mujer y su madre, entrelazando recuerdos de la infancia y la realidad presente.

Por otro lado, el jurado ha reconocido a Marta G. Ayerbe con el Onofre a la Mejor Dirección por 'Señuelo', un cortometraje que sitúa al espectador durante una jornada de caza en la que un niño tímido y sensible observa el mundo adulto desde una mirada cargada de tensión y simbolismo.

En el apartado interpretativo, la actriz Ángela Molina ha recibido el Premio Aisge a la Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en 'La última canción', mientras que Guillermo Leal 'Oso' obtuvo el Premio Aisge a la Mejor Interpretación Masculina por 'El príncipe nigeriano', cortometraje que también ha sido distinguido con el Onofre al Mejor Guion, firmado por Óscar Carrascal.

El apartado técnico ha premiado a 'A Fronteira Azul', producción portuguesa que ha obtenido dos de los galardones más destacados: el Onofre a la Mejor Música Original para Francisco Ferro y el Premio de la Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía (AEC) para Tomás Brice.

Por su parte, el Premio Luis Alcoriza del Jurado Joven, concedido por un grupo de jóvenes extremeños con la colaboración de Fundación Yuste, ha recaído en 'Los murciélagos han abandonado el campanario', una singular propuesta ambientada en una aislada comunidad formada por un veterano vampiro cineasta y sus discípulos.

En el apartado infantil, el público del Festival dos Miúdos distinguió al cortometraje portugués 'Rui Carlos', una historia ambientada en los años 80 sobre el paso de la infancia a la adolescencia a través de una sencilla tarde de juegos entre amigos.

La organización del festival recuerda que este año la dotación del Premio del Público Infantil ha alcanzado los 1.000 euros, el doble que en ediciones anteriores, coincidiendo con la ampliación del Festival dos Miúdos a seis sedes: Badajoz, Olivenza, San Vicente de Alcántara, Don Benito, Elvas y Campo Maior.