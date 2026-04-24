Higuera de Vargas celebrará este fin de semana la VII Feria de la Caza y la Gastronomía Cinegética

La localidad pacense de Higuera de Vargas celebrará este fin de semana, 25 y 26 de abril, la VII Feria de la Caza y la Gastronomía Cinegética de Higuera de Vargas (Fhicaza), con el objetivo de poner en valor la trascendencia de la caza no solo como actividad deportiva, sino como un "pilar fundamental para la economía y la conservación del patrimonio natural de la provincia".

Esta feria ha sido presentada este jueves en Badajoz por el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, y el alcalde de Higuera de Vargas, Ángel Cabalgante, en una rueda de prensa en la que ha destacado que esperan atraer a unos 4.000 visitantes.

En su intervención, el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz ha subrayado que la caza es una "actividad prioritaria" para la institución provincial, al estar intrínsecamente "ligada a las raíces y a la esencia de nuestra tierra".

Además, ha añadido que "para el conjunto de la provincia, la caza desempeña un enorme motor económico, siendo especialmente relevante en el entorno rural, cuyo papel para la creación de riqueza y la lucha contra la despoblación resulta fundamental".

El diputado ha recordado los últimos datos de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), según los cuales, Extremadura cuenta con más de 3.200 cotos, de los que 1.750 se encuentran en la provincia de Badajoz, ocupando el 84 por ciento de la superficie provincial (más de 1,8 millones de hectáreas), según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Por su parte el alcalde de Higuera de Vargas, Ángel Cabalgante, ha invitado a todos los extremeños a visitar el municipio durante el fin de semana y ha destacado que esta feria, "además de tener un enorme atractivo cultural y social, es una oportunidad única para dinamizar el comercio y la hostelería local".

La expectativa para este año es muy elevada, por lo que se espera contar con "alrededor de 4.000 asistentes", lo que supondría "casi duplicar" el aforo del año pasado, ha avanzado el alcalde.