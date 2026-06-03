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Herido con politraumatismos tras caer desde una altura de más de 4 metros en Cuacos de Yuste

Tras ser atendido, el varón fue trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ingresó en estado grave.

Redacción

Extremadura |

Herido con politraumatismos tras caer desde una altura de más de 4 metros en Cuacos de Yuste
Herido con politraumatismos tras caer desde una altura de más de 4 metros en Cuacos de Yuste | EP

Un varón de 55 años ha resultado herido grave con politraumatismos tras caer desde una altura de más de 4 metros en Cuacos de Yuste (Cáceres).

Una llamada al 112 en la mañana de este martes ha informado de esta caída de altura desde una escalera de unos 4 o 5 metros, tras lo que se activó una unidad medicalizada, un equipo del Centro de Salud de Cuacos de Yuste y una patrulla de la Guardia Civil.

Tras ser atendido, el varón fue trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ingresó en estado grave, según los datos aportados por el 112.

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