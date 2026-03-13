SUCESOS

Herido grave un varón de 34 años tras la colisión entre un turismo y un camión en la A-66 cerca de Plasencia

El suceso ha tenido lugar sobre las 18,40 horas en el kilómetro 477 de la A-66.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Un hombre de 34 años de edad ha resultado herido de carácter grave, con trauma en la cara, como consecuencia de una colisión entre un turismo y un camión esta tarde cerca de Plasencia (Cáceres).

El suceso ha tenido lugar sobre las 18,40 horas en el kilómetro 477 de la A-66, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Campo Arañuelo, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer