Herido grave un varón de 34 años tras la colisión entre un turismo y un camión en la A-66 cerca de Plasencia

Un hombre de 34 años de edad ha resultado herido de carácter grave, con trauma en la cara, como consecuencia de una colisión entre un turismo y un camión esta tarde cerca de Plasencia (Cáceres).

El suceso ha tenido lugar sobre las 18,40 horas en el kilómetro 477 de la A-66, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido trasladado hasta el Hospital Campo Arañuelo, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el accidente.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.