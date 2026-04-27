Guardiola promete una legislatura en donde los derechos no estarán sometidos a "vaivén político"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola tomaba posesión de cargo este pasado viernes en un acto en el anfiteatro romano de Mérida. Se prevé que esta semana, próximos días, la presidenta de a conocer la conformación de su nuevo ejecutivo, del que sólo conocemos por ahora, merced al pacto de gobernabilidad rubricado con Vox, la designación de dos de las carteras: La Vicepresidencia de Familia, Desregulación y Servicios Sociales que será asumida por Óscar Fernández, y otra Consejería de Agricultura Ganadería y Medio Natural, con su titular aún por designar. El anterior gobierno presidido por Guardiola constaba de 9 consejerías y una secretaría general, la de igualdad, cuya titular tenía rango de consejera, no se prevé que haya mucha divergencia respecto a este volumen de carteras para el nuevo gobierno de coalición.

A raíz de las críticas suscitadas por el pacto con Vox y por conceptos introducidos en el mismo, como la denominada Prioridad Nacional, Guardiola en su toma de posesión aseveraba que los derechos "no van a estar sometidos a ningún vaivén político" como algo que "no es negociable" ni "matizable".

También ha remarcado su rechazo a los "muros", y ha indicado que el suyo será un proyecto "para todos", al tiempo que ha defendido a la "política".

"Yo creo en la política. No tuerzo el gesto cuando pronuncio esa palabra. No pienso que todos los políticos somos iguales. Creo que hay bondad y escucha en todos los partidos y en todas las instituciones. Y que desde ahí debemos construir nuestra convivencia. Creo que la gestión pública es un reto y una responsabilidad que hay que asumir con dignidad y con limpieza", ha apuntado.

"Que sirve para cambiar las cosas. Que es la armadura de lo colectivo frente al egoísmo o el interés personal. Que si estamos aquí es porque hemos avanzado juntos", ha añadido Guardiola, quien ha subrayado que por ello no cree "en los muros", toda vez que "la división nos hace peores, más vulnerables, más erráticos".

"Nos lleva hacia las rocas. Naufraga la sociedad entera si piensa que la batalla es más importante que el acuerdo. Que los insultos tienen que reinar sobre los argumentos. Que en el barro se puede construir un mañana", ha incidido Guardiola, quien se ha dirigido "con sinceridad a todas las extremeñas y a todos los extremeños", porque su gobierno "no será el de los míos frente a los tuyos". "Seguiremos caminando juntos para llegar aún más lejos. Extremadura está cansada de bandos, de tensiones y de bloqueos", ha remarcado.