La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha apelado a la movilización del electorado el próximo domingo 29 de noviembre para llenar las urnas “de ilusión, de esperanza y de decencia” y acabar con “ese muro que ha levantado Sánchez en estos últimos ocho años”.

Durante su visita a la Cooperativa Agrícola San Isidro de Villanueva de la Serena, Guardiola ha defendido que el cambio debe permitir una “reconstrucción nacional” que incluya al campo y al mundo rural, y ha reivindicado el proyecto de Alberto Núñez Feijóo.

“Su compromiso pasa por eliminar burocracia, una PAC fuerte, una fiscalidad amable para el campo, igualdad en las reglas de los productos que vienen de fuera que tienen que cumplir las mismas condiciones que se le exigen a nuestros agricultores y ganaderos, o una modificación de la ley de la cadena alimentaria”, ha señalado.

La presidenta del PP extremeño ha insistido en que las comunidades autónomas no pueden asumir todos los esfuerzos “a pulmón” y ha reclamado un gobierno de España “fuerte” y “que reme a favor y se preocupe de verdad de los problemas de los españoles”.

Guardiola ha puesto en valor el compromiso “firme” de la Junta de Extremadura con el campo y el cooperativismo, y ha recordado las medidas impulsadas para facilitar los trámites administrativos, los 300.000 euros adicionales previstos en los presupuestos de 2027 para el fondo de impulso a las entidades de economía social y los cerca de 20 millones de euros movilizados en ayudas urgentes para la cereza, el cereal y la apicultura, afectados por las lluvias y el incremento de costes.

Finalmente, la presidenta ha animado a los extremeños a acudir a las urnas el próximo domingo porque tenemos la oportunidad de que “el cambio” que hicimos posible en Extremadura en 2023, llegue “con mucha más fuerza” al Gobierno de España, ha concluido.