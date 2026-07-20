Guardiola pide al PP de Cáceres, que ahora preside Elena Manzano, salir “a ganar” y recuperar la Diputación en 2027

Elena Nevado ha sido proclamada en la noche de este viernes como nueva presidenta del PP provincial de Cáceres con el 99,27 por ciento de los 698 votos emitidos.

La votación ha tenido lugar en el 14 Congreso Provincial del PP de Cáceres que se ha celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Cáceres, y en el que Elena Nevado ha sustituido al frente de partido en la provincia de Cáceres a Laureano León, tras 22 años como presidente provincial.

En concreto, en esta votación se han emitido 698 votos, de los que 689 han apoyado a Elena Manzano, mientras que se han registrado cinco votos en blanco y cuatro votos nulos.

Tras ser proclamada, la nueva presidenta del PP provincial de Cáceres, Elena Manzano, ha agradecido el apoyo y la confianza de todo el partido, y ha reafirmado que "quedan 310 días para ganar las elecciones" municipales, en las que se ha mostrado convencida de que el PP va "a arrasar", ha dicho.

"Vamos a arrasar en todos los municipios, vamos a ganar la Diputación Provincial de Cáceres y vamos a hacer justicia con nuestra tierra", donde el PP va "impulsar nuestro modelo de crecimiento económico, de igualdad y lo vamos a hacer en todas y cada una de las comarcas", ha señalado Manzano.

Durante el tiempo que queda para las elecciones municipales, la nueva presidenta provincial del PP ha reafirmado que se va a centrar en "confeccionar las mejores listas", para tener al frente "a los mejores, a personas comprometidas", que quieran "cambiar las cosas y conseguir los mejores resultados para sus pueblos y para sus comarcas", ha dicho.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola ha clausurado el XIV Congreso Provincial de Cáceres, donde ha felicitado a Elena Manzano por su elección como nueva presidenta provincial de PP de Cáceres y ha asegurado que “comienza una etapa preciosa y exigente” en la que hay que poner “cabeza, corazón y paciencia” para fortalecer el proyecto de cara a las próximas elecciones de 2027 .

Unos comicios que Guardiola ha asegurado que son “muy importantes” para consolidar el cambio político iniciado en Extremadura y ha marcado como objetivos “ganar más ayuntamientos y recuperar la Diputación de Cáceres”.

Asimismo, ha remarcado la importancia de “conseguir que el cambio que empezó en Extremadura en 2023 llegue hasta la última calle de cada municipio”.

Guardiola ha recordado que para conseguir los objetivos marcados es imprescindible “contar con una financiación autonómica justa” y ha denunciado que el Gobierno de Sánchez haya convocado el Congreso de Política Fiscal y Financiera a finales de julio, “con nocturnidad y alevosía”.