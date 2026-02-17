Guardiola defiende la continuidad de la Central de Almaraz ante representantes de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha agradecido este lunes la visita a la región de una delegación de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), encabezada por su presidente, Bogdan Rzonca, quien ha acudido a Extremadura para evaluar el posible cierre de la Central Nuclear de Almaraz.

En declaraciones a los medios, junto al presidente de la PETI, el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, y el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz, la presidenta extremeña ha defendido con contundencia la continuidad de la planta y ha destacado que la visita "pone en el foco un activo que es imprescindible para Extremadura, pero lo es para toda España".

"UNA DECISIÓN TERRIBLE, CON CONSECUENCIAS NEFASTAS"

La jefa del Ejecutivo extremeño en funciones ha advertido de que "cerrar la Central Nuclear de Almaraz sería una decisión terrible, con consecuencias nefastas en el empleo, en nuestra economía, en la soberanía energética". En este sentido, ha insistido en que sería "una decisión absolutamente ideológica y que no obedece a criterios técnicos, científicos ni objetivos".

"No puede acabar con el bienestar de los ciudadanos, con nuestra seguridad energética ni con la competitividad industrial", ha subrayado.

REDUCCIÓN DE LA ECOTASA PARA FACILITAR LA CONTINUIDAD

María Guardiola ha recordado que la Junta de Extremadura dio "un paso al frente" comprometiéndose a reducir la ecotasa, el impuesto que pagan las empresas propietarias de la central.

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha asfixiado a impuestos a la energía nuclear y desde luego se hace inviable producir así", ha afirmado, por ello, el Ejecutivo regional ha planteado "una reducción de hasta el 50%, que va a producir en el año 2029 un ahorro de 45 millones de euros".

Según ha explicado, esta medida ha contribuido a que las propietarias hayan solicitado la prórroga de la vida útil de la central, solicitud que actualmente se encuentra en evaluación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, cuyo informe se espera para mediados de año.

ENERGÍA LIMPIA, SEGURA Y COMPLEMENTARIA

En un contexto de alta demanda eléctrica y de debate europeo sobre soberanía energética, la presidenta en funciones ha insistido en que "España no puede renunciar a una energía limpia y segura".

Guardiola ha aclarado que no se trata de enfrentar la energía nuclear y las renovables, sino de hacerlas convivir. "En el mix energético extremeño convive el 50% nuclear y el 50% renovable y esto demuestra que se tienen que desarrollar y que tienen que funcionar juntas", ha destacado.

4.000 FAMILIAS DEPENDEN DE ALMARAZ

Además de energía limpia, estable y competitiva, la presidenta extremeña en funciones ha recordado que Almaraz supone empleo para 4.000 familias de la comarca del Campo Arañuelo.

"Sobran los motivos y sobran las razones", ha afirmado, para explicar a los miembros de la Comisión de Peticiones que lleven a Bruselas "la voz unánime de Extremadura", "que es clara: Almaraz no se cierra".

Con esta visita, la Junta de Extremadura reafirma su compromiso firme con la continuidad de la central como garantía de empleo, competitividad industrial y soberanía energética para la región y para España.