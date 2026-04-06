La Guardia Civil mantiene activo el dispositivo de búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera

Continúa activo el operativo de búsqueda del hombre de 74 años desaparecido la noche del Jueves al Viernes Santo en Jarandilla de la Vera. Esta persona, llamada José Antonio, y que se encontraba alojada en un campamento de la localidad junto a otras personas, había salido momentáneamente del centro, y no regresó posteriormente al lugar.

El desaparecido mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, podría llevar gorra y vestía un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse.

La Guardia Civil informa que el operativo, coordinado por el cuerpo de seguridad, se mantiene activo, con un dispositivo que durante esta noche ha seguido realizando gestiones y recorridos por la zona con el objetivo de lograr su localización lo antes posible.

Sobre el terreno, durante estas jornadas de búsqueda se han desplegado numerosos medios de la Guardia Civil, varias patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo Pegaso con drones y el Equipo Cinológico de la Guardia Civil con un perro especializado en la búsqueda de personas, además de medios de la Diputación Provincial de Cáceres con dos perros especializados, así como medio centenar de voluntarios, entre vecinos, familiares y efectivos de Cruz Roja y Protección Civil.