La Guardia Civil de Badajoz certifica la excelencia de su Escalón Médico con el sello de calidad Aenor

El Escalón Médico de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz ha marcado un hito en la gestión sanitaria institucional tras recibir oficialmente la certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad, Aenor.

Este reconocimiento confirma que el servicio médico cumple con las exigencias de la norma internacional UNE-EN ISO 9001, un estándar que garantiza la "máxima eficiencia" y la "mejora continua" en todos sus procedimientos internos.

El proceso de auditoría superado con "éxito" por la Comandancia de Badajoz refrenda el control "exhaustivo" en áreas críticas como el seguimiento de la aptitud psicofísica de los agentes, la tramitación de expedientes médicos y la gestión "eficiente" de la incapacidad temporal, señala en nota de prensa la Guardia Civil.

Con esta implantación, el servicio sanitario de Badajoz no sólo eleva los estándares de atención, sino que se alinea de manera "pionera" con las directrices de modernización administrativa que rigen en el Cuerpo, optimizando los tiempos de respuesta y dotando de una mayor seguridad jurídica y asistencial a todos los guardias civiles de la provincia.

La obtención de este sello por parte de una entidad externa e independiente como Aenor supone un "paso al frente" en el compromiso de la Benemérita con la transparencia y la excelencia en el sector público.

La Comandancia de Badajoz sitúa, así, a su Escalón Médico como un "referente" de calidad procedimental para otras jefaturas y unidades de la Guardia Civil a nivel nacional.