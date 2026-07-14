Grupos de Portugal, Costa de Marfil, Zamora y Zaragoza participan en el Festival Internacional FOLKCáceres

La mejor música tradicional nacional e internacional volverá a escucharse en la Plaza Mayor de Cáceres con el Festival Internacional FOLKCáceres, que se celebrará este viernes, día 17, y el sábado 18 de julio, a partir de las 22,00 horas, con la participación de cuatro grupos y la agrupación local El Redoble, organizadora de la cita junto al ayuntamiento cacereño, que aporta 6.000 euros.

En esta ocasión, el viernes tendrá un carácter internacional con el grupo Rancho Típico da Amorosa (Portugal), que cuenta con una gran solera y rigor a la hora de dar a conocer los bailes de su pueblo, y la Compañía Artística Mien-Moh (Costa de Marfil), que supondrá "una explosión de música, fuerza y energía".

El sábado, día 18, será una jornada nacional, con la Asociación Etnográfica Don Sancho de Zamora, que tiene una gran relevancia en la difusión de la cultura de su pueblo, bailes e indumentaria; el Grupo Folklórico El Pilar de Zaragoza, uno de los que cuenta con más recorrido artístico, y como broche final, la actuación del grupo anfitrión, la Asociación Cacereña de Folklore El Redoble, de Cáceres.

La programación se ha dado a conocer este lunes en una rueda de prensa por parte del concejal de Cultura, Jorge Suárez, que ha estado acompañado por dos miembros de la directiva de la asociación, Elisabeth Collado y Daniel Vinagre.

Elisabeth Collado ha destacado que "más que un festival ya se ha convertido en una cita de unión de culturas y de convivencia, donde cacereños y cacereñas, visitantes y amantes del folklore se reúnen para disfrutar de la difusión de la cultura y del patrimonio inmaterial que es el folklore".

En esta línea, Suárez ha destacado que se trata de un festival que se ha convertido en un clásico dentro de la programación veraniega, "con el objetivo de celebrar la diversidad cultural y fomentar el intercambio entre pueblos, lo que nos ha enriquecido como sociedad y como personas", ha dicho al tiempo que ha recordado que este es uno de los objetivos que configuran la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031.

"Queremos fomentar el patrimonio inmortal que es el folklore, y El Redoble es uno de los mejores exponentes a nivel nacional e internacional", ha dicho Suárez, que ha apuntado que este festival pone a Cáceres dentro del circuito de la música folklórica a nivel nacional e internacional con el intercambio con grupos tanto nacionales como internacionales.

El concejal ha destacado que los miembros del grupo local El Redoble "están siendo embajadores esenciales en la candidatura" de Cáceres 2031 porque "siempre llevan nuestra ciudad allá donde van" y demuestran que "la cultura es el camino", en alusión a uno de los lemas en los que se asiente el proyecto de la ciudad en su camino hacia la capitalidad cultural europea.

Con todo ello, Suárez ha animado a los cacereños y cacereñas, y a los visitantes a que disfruten "estos dos intensos días". "En Cáceres la cultura no para, cada fin de semana tenemos más eventos. Queremos que la cultura pueda transformar la sociedad, que es nuestro objetivo, y que Cáceres sea la pionera en ello", ha concluido.